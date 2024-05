València ofrece el Roig Arena a la Copa Davis en 2025 para las Finales

El Mercado de Colón ha servido de espectacular marco este miércoles, 29 de mayo, para la presentación de la Fase de Grupos de la Copa Davis que acogerá por tercer año consecutivo la ciudad de València, el próximo mes de septiembre. Un acto que sirvió para ratificar la asparación de la ciudad de acoger en un futuro cercano las Fases Finales con el Roig Arena como escenario. Y podría suceder en noviembre de 2025 como así lo aseguraron tanto la alcaldesa de València María José Catalá, como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que asistieron al acto junto a Vicent Mompó; presidente de la Diputación de València; Kelly Fairweather. director ejecutivo de International Tennis Federation (ITF) y Feliciano López, extenista y director del torneo para las Finales de la Copa Davis 2024.

"Es un placer y un orgullo dar bienvenida a la Copa Davis en València en este marcó incomparable, en este edificio tan representativo del modernismo", destacó María José Catalá, quien resaltó que "València vibra con deporte y tenis, es un placer volver a acoger esta Fase Final de grupos. Quiero agradecer a todos la confianza en València. Para la ciudad este es evento es trascendente, de primer nivel, queremos que genere un impacto en la ciudad que sirva para fomentar el deporte base", indicó la alcaldesa, antes de lanzar su gran apuesta para el futuro de la competición, empezando por 2025.

María José Catalá anuncia la candidatura de València a acoger las Finales de la Copa Davis en el Roig Arena / M. A. Montesinos

La alcaldesa destacó que València aspira a más. "En este momento atrevido, esta ciudad es ambiciosa, esta ciudad piensa en grande y no me asustan los retos, me voy a atrever con una dejada: aspiramos a más, somos ciudad de golpes ganadores, y el próximo año València va a contar con el mejor pabellón de Europa. A buen entendedor...", anunció la alcaldesa refiriéndose al futuro Roig Arena que se postula desde este mismo miércoles claramente como candidato a albergar la Fase Final en 2025.

Candidatura oficial a las Finales 2025

Este año la lucha por la Ensaladera volverá a dirimirse en Málaga en el mes de noviembre. Es el último año de contrato de las Finales con la ciudad andaluza. España buscará la clasificación para esa Fase Final del 10 al 15 de septiembre en lo que podría ser la despedida de La Fonteta, pero no de la capital del Turia. València acoge este año su tercera Davis Cup y tiene contrato para otras dos ediciones, en las que el objetivo ya no es otro que albergar las Finales en el Roig Arena, unas finales que en este 2024 arrancan el 8 de noviembre.

Posteriormente ante los medios la alcaldesa explicó que ha "trasladado a Feliciano, a la ITF y a Tennium la disposición de la ciudad para soñar un poco más grande con el tenis". "Es una cuestión que iremos trabajando en los próximos meses, pero València merece posicionarse de manera muy clara para liderar este acontecimiento y cualquier otro que nos resulte interesante ya que vamos a tener el mejor pabellón de Europa, y que lo vamos a tener pronto", añadió.

Autoridades en la presentación oficial de la Fase de Grupos en el Mercado Colón de València / M. A. Montesinos

Acto seguido, Carlos Mazón, que cerraba el turno de intervenciones, respaldó la palabras de la alcaldesa: "La alcaldesa lo acaba de decir. València vuelve a apostar por deporte. No solo estamos promocionando la ciudad, sino fomentando la cantera. Somos la primera comunidad autónoma donde donde hacer deporte desgrava en la declaración de la Renta. Los gastos del deporte federado tienen que ser promocionados. Y además de fomentarlo necesitamos referencias extraordinarias, y la Copa Davis y la actitud de los tenistas valencianos nos la da. Entre todos trabajamos para que haya esa referencia". Y sentenció: "Apoyo absoluto de la Generalitat al guante de la ambición que la alcaldesa ha puesto en marcha. Queda oficializada la candidatura de València. Queremos el tenis, y una vez más en València se va a notar".

Finalizado el acto, Feliciano López, director de la Copa Davis, valoró ante la prensa el "atrevimiento" de la alcaldesa por la Davis, una apuesta, según dijo, "suena muy bien". "No me sorprende porque han apostado siempre mucho por el tenis. Sí me gsuta el atrevimiento de la alcaldesa de decirlo en un acto como este, dice mucho de las ganas que tiene de seguir apostando por el tenis. Y la verdad es que suena muy bien, un estadio enorme, moderno para acoger las Finales, muy agradecidos una vez más", comentó.

Feliciano López / M. A. Montesinos

Feliciano López no descartó la presencia de Rafa Nadal en València pues el balear siempre ha manifestado su deseo de volver a jugar la Copa Davis antes de retirarse, aunque su regreso a la capital del Túria, donde ya jugó en la eliminatoria ante Alemania en la Plaza de Toros hace algunos años, al igual que su calendario tras la eliminación en Roland Garros, es todavía una incógnita: "Yo creo que hablar de Rafa ahora y pensar a medio o corto plazo es muy difícil, porque no tiene claro dónde va a jugar, y es difícil saber dónde estará en septiembre. Lo que sí creo que tiene muchas ganas de volver a jugar la Copa Davis, y es una competición que a él le encanta y seguro que en algún momento hará lo posible por estar en el equipo español".

Pistoletazo de salida a la Fase de Grupos de 2024

La Fase de Grupos de la Copa Davis en València vivió el pistoletazo de salida con la presentación oficial en el Mercado Colón del torneo que disputarán del 10 al 16 de septiembre España, Francia, Australia y la República Checa que repartirá dos billetes a la Fase Final de Málaga. El CEO de la Federación Internacional de Tenis (ITF) Kelly Fairweather, recordó los seis títulos conquistados por España, y la trayectoria de Feliciano López, cinco veces ganador en quince presencias, y el récord de esta edición con hasta 157 países: "Cuatro grandes equipos, con grandes jugadores, competirán en València, que por tercer año consecutivo albergará esta fase, en una ciudad que ya ha demostrado su capacidad para organizar grandes eventos deportivos".

Kelly Fairweather / M. A. Montesinos

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, manifestó que "desde las instituciones apostamos por el deporte y los eventos que posicionan a la Comunitat Valenciana como una región líder. Es una tierra de grandes tenistas y espero que València sea el inicio de la conquista de esta ensaladera".

En lo deportivo, Feliciano López subrayó "el apoyo incondicional históricamente de la Comunitat Valenciana al tenis". "València es una tierra de tenistas, sin ir más lejos nuestro capitán David Ferrer", y sobre la Fase de Grupos indicó que España "ha caído en un grupo difícil, en el conocido como el grupo de la muerte. Francia es un equipo histórico en la Davis, con múltiples títulos; Chequia ya estuvo año pasado y Australia es la finalista de las dos últimas ediciones. Es un torneo que genera una atmósfera diferente a otras competiciones de tenis. Espero que sea una semana fantástica de tenis como el año pasado, la venta de entradas está siendo muy buena y confío que llenen como el año pasado".