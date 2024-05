Badosa y Sabalenka, amigas en la calle, rivales en la cancha

"Siempre es duro jugar contra tu mejor amiga en el circuito", dijo la bielorrusa Aryna Sabalenka sobre el duelo de tercera ronda de Roland Garros que tendrá lugar el próximo sábado contra la española Paula Badosa.

La número 2 del ránking mantiene una gran relación con la barcelonesa, y sus trayectorias se cruzarán en busca de los octavos de final. La española alabó también a su rival tras remontar, por segunda ronda consecutiva, un duelo que se le había puesto cuesta arriba.

Badosa, sobre Sabalenka

Badosa, cuartofinalista de 2021, definió a Sabalenka como "alguien con mucha personalidad, una chica adorable, siempre muy dinámica, incluso dentro de la pista".

"Enseguida te das cuenta de que es una jugadora muy intensa, muy activa. Me alegro de poder jugar este partido", aseguró la española, que en el último duelo contra la bielorrusa, en el pasado torneo de Stuttgart, tuvo que abandonar con problemas en la espalda.

Aryna Sabalenka en Roland Garros / LAP

Pero hasta ese momento, dijo, estaba teniendo buenas sensaciones y señaló que sacó buenas conclusiones de aquel choque.

"Sé lo que me espera, pero compartir pista con ella siempre es un placer (...) Si no creyera que tengo opciones no saldría a la pista. Siempre he creído mucho en mi y el otro día en Stuttgart lo demostré", afirmó.

"Será un partido que dependerá mucho de cómo nos sintamos las dos, de como seamos capaces de gestionar los momentos clave del partido. Me voy a encontrar una jugadora con tiros muy agresivos, que viene con mucha confianza y eso me motiva mucho", dijo sobre la ganadora de los dos últimos Abiertos de Australia.

Badosa aseguró que abandonó el último duelo contra la bielorrusa "con mal sabor de boca", y dijo que no quiere volver a repetir esa sensación.

La española señaló que no está teniendo problemas con la lesión de espalda que viene arrastrando.

"La espalda ha respondido bien estos dos días, me ayudará tener días de descanso entre los partidos, estoy teniendo buenas sensaciones", comentó.

Como tras remontar en su partido de primera ronda, Badosa destacó "la fortaleza mental" que ha demostrado para superar momentos difíciles.

Palabras de Sabalenka sobre Badosa

"Las dos sabemos cómo manejarlo y sabemos separar el tenis de la vida personal. Contra ella siempre son grandes batallas que disfruto mucho", dijo.

"Nuestra amistad comenzó hace tres años en Los Ángeles. Luego jugamos un doble en Miami y nos caímos bien", contó.