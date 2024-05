Badosa y el reto Sabalenka

El duelo del próximo sábado 1 de junio entre la española Paula Badosa y la bielorrusa Aryna Sabalenka se jugará en la pista central de Roland Garros, pero también en la mente de dos amigas.

La número 2 del mundo tuvo a la española a su lado cuando hace unos meses conoció el fallecimiento de su exnovio, el jugador de hockey Salavat Loulaiev, y contó con ella para superar ese mal trago.

Origen de su amistad

Ambas jugadoras se conocieron en un torneo de exhibición en Los Ángeles y, desde entonces, han formado un tándem en los circuitos que, en ocasiones, han trasladado a las redes sociales.

"Va a ser duro jugar contra mi mejor amiga en el circuito", aseguró la bielorrusa nada más conocer que Badosa era su último obstáculo antes de los octavos de final, que quiere disputar por segundo año consecutivo.

Detrás de ese objetivo se esconce otro más ambicioso, el de destronar en París a la polaca Iga Swiatek, ahí donde ha gestado su reinado con tres victorias, incluidas las dos últimas temporadas.

Antes tendrá que superar el trago mental de vencer a su amiga, algo que este año ya ha hecho en dos ocasiones, todas ellas después del drama de su ex.

Pocas semanas después se cruzaron en el torneo de Miami, en marzo, donde Sabalenka se mostró muy superior a la española, que acabó inclinándose 6-4 y 6-3.

La bielorrusa dio muestras de que la pena no estaba afectando a su tenis de forma decisiva, aunque en la siguiente ronda se inclinó ante la ucraniana Anhelina Kalinina en tres sets.

Aryna Sabalenka en su último partido de Roland Garros / LAP

Un mes más tarde, de nuevo el sorteo puso a Badosa en el camino de Sabalenka y entonces la española dio más batalla durante tres sets, tras apuntarse el segundo.

Pero cuando empataban a 3 juegos en el tercero, la espalda de la española dijo basta y tuvo que abandonar, un problema que viene arrastrando desde entonces y que ha afectado a su tenis.

Badosa se inclinó en primera ronda en Madrid contra su compatriota Jessica Bouzas, procedente de la fase previa y solo en Roma empezó a dar síntomas de recuperación.

En ese torneo, tras vencer fácil a la rusa Mirra Andreeva, remontó dos partidos contra la estadounidense Emma Navarro y frente a la rusa Diana Shnaider, para acabar perdiendo, también en tres sets, frente a la estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo.

Badosa, abonada a las remontadas

En París, donde en 2020 desde la fase previa alcanzó los octavos de final y al año siguiente confirmó con unos cuartos, donde se topó con una inspirada eslovena Tamara Zidansek, ha recuperado este año el brío en su tenis.

El año pasado cayó en tercera ronda contra la rusa Veronika Kudermetova, fase a la que ha llegado en esta temporada gracias a dos brillantes remontadas, que le han convertido en una guerrillera de la cancha.

Paula Badosa en su último partido de Roland Garros / Caroline Blumberg

Ese es, precisamente, el valor que ella ha querido destacar tras cada uno de sus triunfos, contra la británica Katie Boulter en primera ronda, 4-6, 7-5 y 6-4, y frente a la kazaja Yulia Putintseva, 4-6, 6-1 y 7-5.

"Las remontadas era un poco lo que me caracterizaba como jugadora y lo echaba un poco de menos últimamente. En Roma empecé a sentirme otra vez esa Paula que he trabajado para sentirme", afirmó.

"De mis dos primeros partidos destacaría la fortaleza mental, el aguantar en los momentos difíciles, saber gestionarlo", dijo tras clasificarse para tercera ronda, en una conferencia de prensa en la que estuvo arropada por su novio, el griego Stefanos Tsitsipas.

Con esa mentalidad, afrontará a su amiga del alma, con la fe recobrada en el tenis de una jugadora que sabe que puede dar mucho más.

"Si no creyera que tengo opciones no saltaría a la pista. Siempre he creído mucho en mí y creo que en el partido de Stuttgart contra Sabalenka lo demostré", afirmó Badosa.