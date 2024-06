Alcaraz - Tsitsipas: Horario y dónde ver por TV los cuartos de final de Roland Garros

Uno de los torneos más esperados del año sigue avanzando a paso firme. Tras el auténtico partidazo que nos brindaron en la tarde de lunes Novak Djokovic y Cerundololo, hoy es el turno de Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, que se medirán en el cruce de cuartos por un billete para las semifinales de Roland Garros.

El murciano, que se encuentra en un gran momento de forma, se deshizo con relativa facilidad del canadiense Felix Auguer-Aliassime por 6-3, 6-3, 61. El griego, por su parte, tuvo más dificultades para superar al italiano Matteo Arnaldi. 3-6, 7-6 (4), 6-2 y 6-2 y sudando la gota gorda en los dos primeros sets, para después imponer su nivel y medirse con Alcaraz.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Tsitsipas?

Si bien es cierto que no no está fijada una hora estable, la organización estima que el partido de cuartos entre Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas no se jugará antes de las 20:15 horas, horario peninsular. El partido se jugará en la pista principal Philippe-Chatrier.

¿Dónde ver el partido por televisión y streaming?

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas podrá seguirse en España a través de los canales Eurosport, mediante su servicio a la carta Eurosport App o a través de la plataforma Max.