Diecisiete clubes de la Comunitat Valenciana acogen hasta 41 torneos internacionales de tenis en 2024

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la conselleria de Cultura y Deporte y la presencia del Ayuntamiento de València, ha reconocido a los clubes que organizan y celebran 41 torneos internacionales de tenis en todas sus categorías en la Comunitat Valenciana, y que reparten hasta 650.000 euros en premios.

València acoge 9 torneos profesionales con tenistas de los circuitos ATP y WTA, con premios de hasta 125.000$, así como la competición tenística de países por excelencia: la Copa Davis hasta ahora en su Fase de Grupos previa a las Finales. Sin ir más lejos, el WTA125 que se está celebrando esta semana en el Sporting Club de Tenis, el BBVA Open Internacional de València, dirigido por Anabel Medina, quien no faltó a la cita a pesar de sus múltiples compromisos, pues horas antes estaba en Barcelona junto a David Ferrer anunciando la lista de tenistas preseleccionados para los Juegos Olímpicos de París. Entre los asistentes, también Pablo Andújar, director de la Copa Faulcombridge del CT Valencia. Y Antonio Pérez Cascales, ex presidente de la FTCV y director de la Ferrero Tennis Academy. Así como los directores y gerentes de los 17 clubes sede de los torneos internacionales, entre otros invitados.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha recalcado que el tenis «está en nuestro ADN. Somos una ciudad de tenis en la que además de la alta competición, reservamos espacio a los más jóvenes». Asimismo, ha destacado que estos torneos, en consonancia con la capitalidad verde de València «tratan de cumplir con los objetivos de sostenibilidad».

Luis Cervera, Rocío Gil y Pablo Andújar / Germán Caballero

«Cuidamos nuestros torneos, pero también somos una ciudad de finales y aspiramos a grandes eventos», ha apuntado y ha agradecido a clubes y federación por «convertirnos en un referente del tenis».

Comunitat del tenis

El acto ha permitido destacar la importancia de los eventos internacionales de tenis que se disputan en la Comunitat Valenciana. El presidente de la FTCV, José Francisco Vicent, asegura que la celebración de estos torneos «permite a nuestros jóvenes jugadores competir y formarse en casa sin tener que desplazarse a otras comunidades».

La Comunitat Valenciana acoge torneos internacionales de tenis en todas sus categorías, desde sub12 hasta +85. El calendario incluye torneos Tennis Europe e ITF junior para las categorías de formación, torneos ITF masculinos y femeninos de categoría 15.000 y 25.000 para deportistas que inician sus trayectorias deportivas, y torneos Senior para quienes desean seguir compitiendo. La vertiente más lúdica es el tenis playa.

Los torneos internacionales de tenis que se celebran en la Comunitat Valenciana, organizados por 17 clubes, atraen a tenistas de 40 nacionalidades para un total de 273 días al año de competiciones distribuidos en los diez meses de la temporada, de febrero a diciembre.

El director general del Deporte, Luis Cervera, considera que el tenis «es un activo en la comunidad deportiva de la Comunitat, no sólo por los torneos que se organiza, también por el sector industrial, la riqueza que genera, las oportunidades laborales, las licencias… es la Comunitat con más actividad en toda España».

Torneos Internacionales Comunitat Valenciana 2024

Categoría Club Fecha

FEBRERO

ITF M15 CT Juan Carlos Ferrero 19 febrero

ITF M15 CT Juan Carlos Ferrero 26 febrero

MARZO

ITF Junior J200 CM Valencia Tennis Center 4 marzo

ITF Senior MT100 CT Los Pinos 6 marzo

ITF Junior J200 CT Benicarló 11 marzo

ITF Junior J300 CT Juan Carlos Ferrero 18 marzo

ITF Junior J60 CA Montemar 25 marzo

ABRIL

ITF Senior MT400 CT Valencia 1 abril

ITF Senior M200 C Español T 16 abril

ITF Senior MT200 CT Juan Carlos Ferrero 30 abril

MAYO

BT10 Beach Tennis CD Beach Arena 11 mayo

ITF M25 Academia Tenis Ferrer 27 mayo

JUNIO

WTA 125 Sporting CT 10 junio

JULIO

Copa Davis Junior CM Valencia Tennis Center Julio

Copa del Sol U14 CT Valencia 5 julio

ITF M25 CT Gandía (Orysol) 15 julio

ITF M25 CT Dénia (Orysol) 25 julio

ITF M25 CT Camp Bixquert (Orysol) 29 julio

AGOSTO

ITF Junior J30 CT Lope de Vega 5 agosto

Tennis Europe U14 Academia Tenis Ferrer 19 agosto

Tennis Europe U14 CT Lope de Vega 26 agosto

ITF Senior MT400 CA Montemar 27 agosto

Asistentes al acto de Presentación de los Torneos Internacionales en la conselleria de Cultura y Deporte / Germán Caballero

SEPTIEMBRE

ITF Senior MT100 CD Saladar 9 septiembre

ITF Senior MT100 CT Los Pinos 18 septiembre

ATP Challenger 100 CT Juan Carlos Ferrero 30 septiembre

OCTUBRE

ATP Challenger 50 CT Valencia 7 octubre

ITF M15 La Plana Sport 14 octubre

ITF W15 CT Juan Carlos Ferrero 21 octubre

ITF Junior J30 Academia Tenis Ferrer 21 octubre

ITF Senior MT700 CT Gandía 27 octubre

ITF Junior J30 CD Saladar 28 octubre

Reconocimiento a los 17 clubes sede de torneos internacionales de la C. Valenciana / Germán Caballero

NOVIEMBRE

ITF M25 CT Benicarló 4 noviembre

ITF W15 La Plana Sport 4 noviembre

ITF Junior J30 CT Juan Carlos Ferrero 5 noviembre

ITF M15 CM Valencia Tennis Center 11 noviembre

ITF W15 Scude Nules 11 noviembre

Tennis Europe U14 CT Juan Carlos Ferrero 11 noviembre

Tennis Europe U14 CT Juan Carlos Ferrero 18 noviembre

ATP Challenger 50 CA Montemar 24 noviembre

ITF W15 CM valencia Tennis Center 25 noviembre