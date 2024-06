Ann Li se proclama campeona del BBVA Open Internacional de València al ganar a la primera favorita Tomova

La estadounidense Ann Li, amparada por su eficacia en el saque y en un juego directo y agresivo, derrotó a la búlgara Victoriya Tomova por 6-3 y 6-4 y conquistó el BBVA Open Internacional de Valencia, el segundo título WTA de su carrera después de conseguido en Tenerife en 2021.

Apenas dos sets bastaron para que la estadounidense de padres inmigrantes chinos, de 23 años, impusiera su ritmo y, sobre todo, su pegada con la derecha sobre una defensiva Tomova, que aunque era la primera favorita del cuadro y llegaba en la posición número 69 del ránking WTA, se vio sobrepasada en todo momento por la estadounidense, que empezó mandando desde los primeros compases del encuentro, y que en octavos ya acabó con la campeona de 2021 Martina Trevisan, y dejó al torneo sin españolas en semifinales al apear a Jessica Bouzas, con sendas remontadas.

Y terminó ganando a pesar de no empezar del todo bien y tener que salvar una bola de rotura en contra en el primer juego del partido. Pero con su saque, el mismo que le ayudó durante todo el encuentro a equilibrar el choque cuando peor estaba, logró un saque directo y un segundo a la línea que permitió a la americana mantener el servicio.

A diferencia de Tomova, de 29 años y ganadora también de un torneo WTA125, Li sí aprovechó su primera oportunidad de break y rompió el servicio de la jugadora de Sofía en el primer juego de Tomova, en el que cometió varios errores no forzados (2-0). No obstante, Tomova aguantó, no se fue de la primera manga y un par de juegos más tarde quebró el servicio de Li para empatar a tres.

Sin embargo, cuando más parejo estaba el encuentro, Li mostró su destreza al servicio y empezó a tirar bolas altas a una Tomova que no hacía daño con el suyo, que se veía dominada en el fondo de la pista y que perdió el saque de nuevo (5-3) ante Li, que confirmó con su servicio el primer set.

Segunda manga

Se aprovechó Li de esas malas sensaciones de Tomova para romper de nuevo el saque de la búlgara y confirmar después con su servicio (2-0), aunque el momento más tenso lo tuvo sirviendo con un 15-40 en el 2-1. Pero como durante todo el partido, insistió desde el servicio, salvó las dos bolas de break y tras varios puntos en los que ambas exhibieron su igualdad, consiguió mantener el saque.

Presentación de la fina, con las gradas prácticamente llenas / M. A. Montesinos

La tenista búlgara se mostraba sin ideas y exteriorizaba esa negatividad en la pista, pues tampoco tenía suerte con las líneas de la estadounidense, ni tampoco con la red, que benefició en varios momentos clave a Li, como en el punto de break que permitió a la americana ponerse 4-1 y sellar prácticamente un encuentro en el que todo le salía de cara.

No obstante, Tomova, que buscaba una segunda victoria en este tipo de torneo y que este lunes estará en el puesto 63 del ranking WTA, la mejor posición de su carrera, se recompuso y devolvió el break (4-2) en blanco a la americana antes de mantener su servicio y meter presión (4-3) a la estadounidense.

Pero la americana, cuartofinalista en 2023 en este mismo torneo, volvió al encuentro, mantuvo su saque y se llegó a poner 40-40 para ganar el campeonato aunque Tomova terminó manteniendo el saque.

Todavía tenía que ganar su servicio Li, que se puso 0-40 en contra. Sin embargo, desde ese momento, y bajo la presión de las tres bolas de break, empezó a soltar su derecha, sacó mejor y consiguió una bola de campeonato en la que la número 172 del mundo se inventó una dejada con la que cerrar el partido y alzar su segundo título WTA.

A la final, donde la pista central del Sporting rozó el lleno, con cerca de un millar de aficionados, asistieron entre las autoridades el presidente del Sporting Tenis Club, Miguel Selvi; el presidente de la Federación Valenciana de Tenis, Paco Vicent; José Manuel Mieres, director Territorial Este de BBVA, que hizo entrega del trofeo a la campeona; Rocío Gil, concejal de Deportes, Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Valencia, que entregó por su parte el de subcampeona a Tomova; Pedro Cuesta, diputado de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia y Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, además de la directora del torneo, Anabel Medina, a su vez capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup.

Reacciones

La campeona, Ann Li, comentó a pie de pista ya con el trofeo que se siente muy a gusto en España y en València: "Me encanta jugar en España. Mi entrenador es alicantino, gané en Tenerife en 2021 y me he sentido muy bien aquí. Creo que mi juego ha sido muy sólido y me encanta venir a este torneo".

Por su parte, Tomova explicó que no ha estado al cien por cien durante la semana: "Llegué al torneo enferma y con algunas molestias, aún así he podido sobreponerme y jugar muy buen torneo para llegar a la final, pero no he podido encontrar mi juego ante Ann Li".

Dobles y sub-14

El BBVA Open Internacional de Valencia ha cerrado su edición 2024 con la disputa de las tres finales del torneo. La de Li y Tomova fue la tercera, pero la mañana arrancó con la final del torneo sub-14 seguida de la del dobles.

Las ocho mejores raquetas jóvenes de la Comunitat Valenciana se integraron desde el viernes de pleno derecho en el certamen, para concluir una final entre Solomia Hryniv y Karina Dumitru donde se impuso la primera en dos sets por 6-1 y 6-2.

A las 15 horas saltaron a la pista las dos últimas parejas protagonistas, en un encuentro donde Katarzyna Piter y Fanny Stoller consiguieron vencer a Renata Zarazúa y Angelica Moratelli por 6-1, 4-6 y 10-8 en el 'super-tiebreak'.

"Ha sido una semana fantástica para nosotras. Es el segundo torneo que jugamos juntas y en ambos hemos conseguido la victoria. Hemos disfrutado tanto dentro como fuera de la cancha y eso se ha trasladado al partido de hoy", han comentado las campeonas.