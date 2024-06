Alcaraz somete a Cerúndolo

La transición de Carlos Alcaraz a la hierba ha sido más rápida de la que nadie hubiera podido esperar. En apenas una hora y 22 minutos el murciano sometió a su amigo, el argentino Francisco Cerúndolo (6-1 y 7-5), para recoger su tenis donde lo dejó tras la final de Roland Garros, en lo más alto.

Nueve días después de ganar su primer título en París y tras apenas tres días de ejercicios en la hierba de Londres, Alcaraz derrotó a Cerúndolo con el regusto de lo logrado en la Phillippe Chatrier y con los buenos recuerdos que le trae esta superficie, la misma en la que acumula trece victorias seguidas.

Alcaraz quiere hacer historia

El murciano no cae desde los octavos de final de Wimbledon en 2022 y por el camino han caído Queen's, Wimbledon y el objetivo es alargar la racha y convertirse en el primer español en repetir este título y el primer hombre en la historia en completar el dobles Queen's-Wimbledon.

Su asalto a la hierba no podía haber comenzado mejor, con una impresionante victoria ante un rival que le conoce muy bien y que le derrotó en su único duelo, aunque este date de enero de 2019, cuando Alcaraz apenas tenía 19 años.

Carlos Alcaraz en el partido contra Francisco Cerúndolo / Andy Rain

Tras entrenar el domingo durante más de dos horas juntos, con set incluido ganado para el español, Alcaraz salió como un rodillo en Queen's y se hizo en 30 minutos con un set en el que ganó 21 de los 27 primeros puntos.

El inicio fue arrollador, pero tras media hora impoluta con un solo error no forzado, Alcaraz se desvió al inicio del segundo set y permitió que Cerúndolo, en su primera bola de 'break', agarrara una ventaja que le llevó hasta el 2-5. El argentino, que perdió la rotura y restó para ganar el set con 4-5, dispuso de tres bolas para igualar el partido. Las tres las salvó Alcaraz con el saque, un con un error de Cerúndolo, otra con un saque directo y la tercera con un servicio al cuerpo.

Las oportunidades perdidas sentenciaron a Cerúndolo, que desde el 2-5 no volvió a ganar un solo juego. Alcaraz se recompuso en la recta final y consiguió su primer triunfo en hierba de la temporada.

Una victoria completa, con dosis de superioridad aplastante y de sufrimiento puntual para adaptarse a una superficie traicionera y en la que los errores se pagan al máximo.

La segunda oportunidad para seguir creciendo será ante Mariano Navone o Jack Draper, siendo este último campeón de Stuttgart la semana pasada y número uno británico.

Declaraciones del partido

"Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. He entrenado dos veces solo, no he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie. Creo que ha sido un gran partido, muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento con mi partido", afirmó.

"El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final", apuntó.

Alcaraz quiere "pedir jugar antes" para ver España

El tenista murciano aseguró que pedirá jugar antes el jueves 20 de junio para poder ver el partido de fútbol de España en la Eurocopa contra Italia.

"Lo pediré", respondió el español este martes en rueda de prensa. "La Euro es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España. Pediré jugar antes", confirmó Alcaraz, que se medirá a Mariano Navone o a Jack Draper.