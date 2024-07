Alcaraz: "Los nervios son buenos si los controlas"

El tenista murciano Carlos Alcaraz, que venció este lunes 1 de julio en su debut en Wimbledon, aseguró que los nervios son "buenos si los controlas".

El murciano sufrió en ciertas partes de su encuentro contra Mark Lajal y confirmó tras el mismo que estaba nervioso por ser el primer encuentro del torneo en la pista central.

"Es difícil comenzar el torneo, las primeras rondas son siempre difíciles y te tienes que adaptar a las condiciones. Él jugó más tranquilo. Era su primer partido de Grand Slam y jugó sin nada que perder", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

Alcaraz quiere "controlar" los nervios

"Los nervios son algo que espero que se vaya, pero creo que tener esos nervios es bueno si los controlas de buena manera. Si dejas que esos nervios te controlen a ti es cuando las cosas no van del todo bien. Es algo que sale natural y en cierto modo es bueno. Pienso que Djokovic, Federer y Rafa, sentían esos nervios cuando saltaban a la central. Y si lo controlas son nervios buenos", añadió.

El español ganó el duelo en tres sets, pero admitió que tiene cosas que mejorar para lo que resto de torneo.

Mark Lajal y Carlos Alcaraz, en su partido en la primera ronda de Wimbledon / LAP

"Me he visto bien. Me gusta siempre ser perfecto o buscar la perfección. Sé que hay ciertas cosas que tengo que mejorar, que no me he visto del todo bien, pero en el cómputo global me he visto bien. Para ser primera ronda, que nunca es fácil, me he visto a un nivel bueno", afirmó.

Sobre el brazo, en el que llevó una protección durante toda la gira de arcilla, que se quitó al llegar a Queen's, el murciano dijo que es un asunto olvidado y que el hecho de que le dejen jugar al golf, como hizo el pasado domingo 30 de junio por la noche, es signo de que ya está todo bien.

Vukic, próximo rival de Alcaraz

El australiano Aleksandar Vukic será el rival de Carlos Alcaraz en la segunda ronda de Wimbledon.

Vukic, en un agónico encuentro, doblegó al austríaco Sebastian Ofner, que venía de hacer final en Mallorca, por 6-7 (11), 6-4, 6-3, 3-6 y 7-6 (8) en tres horas y 53 minutos.

Alcaraz y Vukic se vieron las caras una vez en la primera ronda de la fase previa de Roland Garros en 2020, con triunfo para el australiano, que remontó un set al español, por entonces de 17 años.