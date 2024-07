Alcaraz empieza a medio gas la defensa del título de Wimbledon

Primera prueba superada. Carlos Alcaraz empezó la defensa del título de Wimbledon deshaciéndose del desconocido tenista estonio, Mark Lajal, por 7-6 (3), 7-5 y 6-2. Un resultado inesperado por la igualdad en el marcador entre el campeón del torneo y un tenista, de la misma edad, 21 años, que jugaba su primer partido de Grand Slam.

La diferencia tanto de ránking ( 3 contra 269), como de títulos (15 contra ninguno), como de partidos en el circuito (214 por 7), a pesar de que solo les separaba una semana de su nacimiento en 2003 a Alcaraz (5 de mayo) y Lajal (12 de mayo), no se apreció sobre la pista en el primer set, que se decidió en el 'tie break' (7-3), con una doble falta del tenista estonio, nacido en Tallin.

Peinado para sorprender

Defensor del título, Alcaraz pisó la central de Wimbledon con excesiva prudencia ante un rival que se estrenaba sobre la hierba del Grand Slam inglés. Un tenista no solo desconocido por el murciano y su equipo, sino por los aficionados en general. Un jugador, habituado a circuitos inferiores, que se había ganado su inesperada presencia allí después de superar la fase previa y que, sin nada que perder, entró decidido a divertirse en un escenario en el que, ni en sus mejores sueños, habría pensado estar algún día. Quizá para ser reconocido después del partido, Lajal sorprendió con un peinado de rastas que parecía más un plumero en su rubia cabeza.

El tenista estonio no se amilanó, al contrario. Después de cinco juegos logró el primer 'break' del partido (3-2) ante la sorpresa de un Alcaraz que no encontraba las mejores sensaciones en su debut, en el que escuchaba los "¡Oh!" de admiración por el valiente juego de Lajal. Unos aplausos que activaron a Alcaraz y que los apagó de golpe con dos juegos en blanco y un parcial del 10-0 para devolver las cosas a su sitio real y llevar el partido a un 'tie break' que ya no dejó escapar.

Igualdad inesperada

Todo parecía en orden para Alcaraz, pero Lajal lo ponía en duda con un 'break' de salida (0-2) que obligó al campeón a afinar su juego sobre una superficie en la que cualquier fallo puede complicar un partido. Alcaraz logró recuperar la desventaja (1-2) rompiendo rápido el saque del tenista estonio para mantener la igualdad en el marcador hasta hacer un nuevo 'break' (6-5) que le permitió al tenista murciano apuntarse la segunda manga.

En el tercero Lajal ya no pudo seguir el ritmo de Alcaraz, aunque fuera a medio gas para un campeón del título. Dos 'break' colocaron rapidamente al tenista mueciano con ventaja de 5-1 y, aunque el estonio, sin ganas de marcharse de una pista en la que tradará posiblemente en volver, salvó un 'match ball' con su servicio pero, en el siguiente juego se confirmó una victoria que estaba cantada en todos los pronósticos.

Alcaraz se enfrentará en la segunda ronda este miércoles al vencedor del partido que jugaban el austriaco Sebastian Ofner (45 mundial) y el australiano Alexandar Vukic (69 mundial).