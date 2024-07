Djokovic gana, pero confiesa que no está al 100%

Novak Djokovic, el siete veces campeón en Wimbledon que se clasificó este jueves 4 de julio a tercera ronda, explicó que aún no se encuentra al 100 % en cuanto a movilidad, pero que es algo que debería llegar de forma natural con los partidos.

Djokovic cree que "llega tarde" a algunas bolas

"Creo que (la rodilla) tiene un impacto en mi movimiento en cuanto a la velocidad. No está aún donde me gustaría estar y llego tarde a algunas bolas a las que normalmente llego bien. Eso creo que llega con partidos. Cuanto más esté en el torneo, más posibilidades tendré de que mi movimiento mejore", dijo Djokovic en rueda de prensa tras dejarse un set ante el invitado local Jacob Fearnley.

"En las primeras rondas es cuando aún me siento un poco oxidado en el movimiento. Pero no me preocupa volverme a lesionar. No tengo tiempo ni energía para ello, no merece la pena".

Novak Djokovic celebra un punto ante Jacob Fearnley en la segunda ronda de Wimbledon / LAP

El serbio no tiene dolor

"No he tenido ningún dolor", añadió el de Belgrado. "En el primer partido tuve un par de situaciones, esta vez ninguna. Mi rodilla ha respondido muy bien también en los días libres. No he tenido inflamación ni nada, así que eso es genial", apuntó Djokovic, quien se operó del menisco de la rodilla derecha en París hace prácticamente un mes.