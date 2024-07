Ferrero: "Con Carlos al 100 % solo hay tres o cuatro que puedan ganarle"

Juan Carlos Ferrero se acerca al grupo de periodistas desplazados a Wimbledon y advierte: "Entrenamos en veinte minutos, eh". El valenciano acaba de atender a varias televisiones y antes de dirigirse al Aorangi Park, donde el tenista murciano Carlos Alcaraz se entrenará este miércoles, procede a desgranar la semifinal contra Daniil Medvedev y las casi dos semanas de torneo que se han consumido ya en Wimbledon.

"Realmente lo veis mucho más fácil que nosotros. Nosotros vemos mucho más los peligros", comenzó Ferrero. "Las sensaciones están siendo muy buenas. Creo que ha ido de menos a más en el torneo, con jugadores complicados. Tiafoe, Tommy Paul... Son jugadores peligrosos a los que les gusta jugar rápido. Ayer tuvimos que cambiar un poquito la táctica de jugar más despacio, porque el otro, cuanto más rápido le jugabas, pues más rápido te volvían. Pero bueno, las sensaciones son buenas y sobre todo que es capaz de solucionar los problemas que está teniendo. Estamos ahora muy enfocados ya de cara al partido con Medvedev. Intentar no pensar en el título, que es algo que todavía queda muy lejos".

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz posan con el trofeo de Roland Garros / Teresa Suárez

Segunda semifinal consecutiva de Alcaraz en Wimbledon

Las de este viernes 12 de julio serán las segundas semifinales consecutivas del español en Wimbledon, donde ganó el año pasado a Novak Djokovic para levantar el que por entonces supuso su segundo Grand Slam. El rival será el mismo, Medvedev, al que aplastó hace ahora un año.

"Medvedev es un jugador que se ha ganado el respeto de todos los jugadores. Ayer ganó a Sinner, que siempre decimos que es un jugador casi imbatible en hierba por el tipo de juego que tiene. Carlos sí que es verdad que juega muy diferente a Jannik en cuanto al estilo de juego y creo que le puede hacer un poquito más de daño a Medvedev en ese aspecto. Daniil luego nos ganó en semifinales en el US Open. Eso dice mucho de él. Creo que las derrotas no le afectan, sino que a él le sirven para intentar mejorar. Seguro que el viernes va a intentar algo diferente a lo del año pasado".

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Daniil Medvedev en la pasada edición de Wimbledon / Isabel Infantes

Alcaraz está al 100%, a ratos

Pese a la clasificación a semifinales, el Alcaraz brillante solo ha salido a la luz en tramos de sus partidos, y se ha dejado sets contra Tiafoe, Humbert y Paul.

"Al 100% sí que está llegando en muchas partes de los partidos. Obviamente, pues esas pequeñas desconexiones que a veces tiene, pues... Pues baja, ¿no? Al 60 o al 70 %. Ayer desde el 2-0 del segundo set creo que dio un recital de tenis, de tocar la pelota bien y ser táctico. El 100% no es solo tenístico. Puede ser 100 % mental, puede ser 100 % en los momentos más complicados, como puede ser el 0-30, 4-4 en el cuarto contra Tiafoe. En ese aspecto sí que intenta dar el 100 %. A nivel tenístico tengo claro que ha ido de menos a más y ahora se encuentra tocando la pelota muy bien", apuntó Ferrero.

"Creo que hay que aprender muy mucho de los partidos que se van perdiendo, porque como que te hieren un poquito más y tienes que prestar un poquito más de atención. Pero con los que se ganan no hay que olvidarse tampoco de las cosas que uno ha hecho mal o que realmente tiene que mejorar. Yo siempre se lo voy recordando y, en este sentido, a pesar de que tiene 21 años, él escucha e intenta aprender".

Carlos Alcaraz / Adam Vaughan

Ferrero, que siempre ha intentado inculcar a Alcaraz que no utilice tanto el teléfono, no quiso hablar sobre si está mejorando la relación del tenista con este dispositivo, pero sí habló sobre cómo afecta esto a los jóvenes.

"Ahora los chicos de hoy en día no se generan ningún vacío mental a lo largo del día. Están absolutamente todo el tiempo mirando la pista. Están mirando la pantalla y eso les hace que no piensen en prácticamente nada en todo el día. Es complicado de llevar. Es duro de decir, pero yo es lo que veo. Veo a los juniors y a los no juniors también, a los que son más mayores. Está todo el mundo con el teléfono hoy en día y ojalá eso no vaya a más porque si no al final pues pareceremos zombies".

A su mejor nivel, parece imposible que Alcaraz pierda con alguien y él mismo aseguró tras vencer a Tommy Paul que la mayoría de sus partidos depende de él, por lo que Ferrero fue preguntado por cuántos tenistas, sin decir nombres, pueden vencer al español a su máximo nivel.

"Pues ahí hay unos cuantos, ¿no? Los que están arriba del todo siempre tienen posibilidades, pero obviamente si él (Alcaraz) está al 100% pues hay tres o cuatro. No hay muchos más".