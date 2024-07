Alcaraz no acudirá finalmente a la celebración de la selección

El tenista murciano Carlos Alcaraz, ganador el domingo de su segundo Wimbledon, no se sumará finalmente a la fiesta de la selección española en Madrid por la conquista de la Eurocopa 2024, y volará directamente de Londres a Murcia, donde el próximo miércoles retomará sus entrenamientos.

Alcaraz, por agenda, no puede estar

Pese a que Alcaraz mostró su deseo de celebrar su éxito con la selección española e incluso intercambió un mensaje en redes con un vídeo citándose con el capitán Álvaro Morata si España superaba a Inglaterra en la final en el Olímpico de Berlín, la agenda del tenista le impedirá finalmente sumarse en la noche del lunes a la fiesta en la capital de España.

Carlos Alcaraz levanta el título de Wimbledon / LAP

La expedición de la selección española partió con una hora y veinte minutos de retraso desde el aeropuerto de Berlín, a las 12:20 horas del lunes, tras una primera madrugada de celebraciones en su hotel de concentración. Hace poco más de dos horas aterrizaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Palabras de Alcaraz sobre el triunfo de la Roja

"Es una gran alegría para todos los españoles, un gran domingo para todos. Esperemos disfrutarlo", dijo Alcaraz a EFE mientras participaba en la cena de campeones con la que Wimbledon agasaja a los triunfadores del torneo.

El tenista, que dijo que pudo ver casi todo el partido, consideró que los jugadores españoles "lo han hecho de locos" a lo largo de todo el torneo.

Carlos Alcaraz en la entrevista después de ganar Wimbledon / Alberto Pezzali

"Preparándome he visto gran parte del partido, (aunque) ha habido algunos minutos que me los he perdido", relató el murciano, cuya pasión por el fútbol es bien conocida.

Unas horas antes, todavía sobre la pista Central de Wimbledon tras vencer en tres sets a Novak Djokovic, Alcaraz había lanzado un 'aviso' a la selección: "Yo ya he hecho mi trabajo, así que veremos", y confesó que tenía previsto ver el partido, sucediera lo que sucediera.