Charo Esquiva y Andrés Santamarta conquistan el Campeonato de España MAPFRE Júnior en Reus

La alicantina Charo Esquiva y el valenciano Andrés Santamarta se han proclamado vencedores del 82º Campeonato de España MAPFRE de Tenis Júnior que se ha celebrado en el Club Tennis Reus Monterols, en la provincia de Tarragona. En las finales han superado a la malagueña Lorena Solar por 6-2 6-2 y al balear Xavier Palomar 6-7(2) 7-6(2) 6-3.

Con apenas 16 años, Charo Esquiva ha conquistado su tercer título estatal consecutivo en tres categorías sucesivas, después de ganar el infantil en 2022 y el cadete en 2023. “Los Campeonatos de España siempre se disfrutan y estoy muy orgullosa. No se trata de si juego en júnior o cadete, sino de jugar cada partido como si fuera el último y darlo todo en cada punto", ha declarado en la web de la RFET.

Campeones y finalistas / Sergio Carmona/RFET

Lo ha hecho cediendo un único set en semifinales contra la asturiana Eugenia Zozaya, a la que superaba 7-5 1-6 6-0. En la parte baja del cuadro Lorena Solar, subcampeona también el pasado año, doblegaba a Juliana Giaccio 6-1 6-3.

En cuartos de final se quedaron la toledana Sofía Fernández Figueras, la leridana Meritxell Teixidó, la grancanaria Gabriela Cynthia Paun y la barcelonesa Ruth Roura, segunda favorita.

Final masculina de tres horas

La final masculina entre Andrés Santamarta y Xavier Palomar fue de las que se recuerdan, con una intensidad que se alargó casi a las tres horas de juego. El valenciano logró finalmente su segundo título de Campeón de España tras ganar el título Alevín en 2019, y ser finalista del Cadete el pasado año.

"Estoy muy contento con la semana, aunque la verdad es que no he podido dar mi cien por cien, pero he sabido controlar la situación”, reconocía el integrante de la selección española Campeona de Europa en la Copa Galea/Valerio.

Andrés Santamarta venció en semifinales al también valenciano Carles Córdoba 6-2 6-2. En la parte baja del cuadro, Xavier Palomar se erigió en la revelación del campeonato tras eliminar en octavos al segundo favorito, el valenciano Sergio Planella. Para acceder a la final venció al castellonense Roger Pascual 6-4 3-6 6-2.

Los cuartos de final se completaron con el murciano Rafael Segado, el barcelonés Álvaro Jiménez Román, el zaragozano Pablo Roche y el gerundense Luis García Páez.

Semifinales y finales en YouTube

Los campeones individuales han recibido una beca de 1.500€ canjeables en vuelos de la compañía Iberia, patrocinador oficial de la RFET. Las semifinales y finales fueron retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la RFET, donde están disponibles para volver a verse.

En la competición de dobles, la pareja formada por el malagueño Miguel Ángel Machado y el granadino Pablo Pérez Navarro se alzaron con el título venciendo en la final a los madrileños Marcos Castro y Enrique Lana 6-1 6-3. La victoria en dobles ha sido para Lorena Solar y Eugenia Zozaya tras vencer a la zaragozana Celia Anson y la balear Marina Gatell con un doble 6-1.