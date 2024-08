Buen estreno de Pedro Martínez y Roberto Bautista en el US Open

El tenista valenciano Pedro Martínez superó este lunes la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al doblegar al polaco Maks Kasnikowski tras cinco sets y más de cuatro horas de partido.

Número 43 del mundo, Martínez se impuso finalmente a Kasnikowski, que ocupa la posición 194 del ránking (llegó al cuadro principal a través de las rondas previas), después de una maratón en la pista 15 del 'grande' neoyorquino por 6-7(6), 6-1, 6-2, 3-6 y 7-6(6) en cuatro horas y 21 minutos.

Con 5-5 en el set definitivo, el español rompió el servicio a su rival y tuvo saque para ganar el partido pero Kasnikowski devolvió el 'break' y todo se decidió en el 'tie break', en el que Martínez cantó por fin victoria.

Pedro Martínez / EFE

Tras este sufrido y muy trabajado triunfo, el alcireño se enfrentará en el siguiente cruce al australiano Alexei Popyrin (n.28), que eliminó en tres sets al surcoreano Soonwoo Kwon.

Poco antes, el castellonense Roberto Bautista se clasificaba igualmente para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos tras derrotar al italiano Luca Nardi 7-5, 7-6(3) y 7-6(5). Bautista, número 67 del ránking ATP, invirtió tres horas y 16 minutos en vencer al italiano, número 90.

Bautista y Nardi disputaron un encuentro muy igualado. El primer set lo pudo resolver Bautista al romper el servicio del italiano en el juego definitivo para poner un 7-5 en el marcador, pero los otros dos se fueron al desempate después de que los dos jugadores rompieran dos veces el servicio contrario en cada uno.

Bautista fue más solvente en los 'tie break', se llevó ambos y pasó a segunda ronda tras un sufrido partido. Se enfrentará ahora al estadounidense Ben Shelton (n.13), que derrotó este lunes al austríaco Dominic Thiem (n.210) en tres sets 6-4, 6-2 y 6-2.

Reacciones

En una rueda de prensa después del partido, Bautista confesó que fue "un partido duro" a nivel físico, en el que además jugó con presión psicológica tras no haber cuajado demasiadas victorias durante el verano. "He vivido el partido de hoy con un poquito más de necesidad de lo normal y eso pues me ha hecho jugar con un poquito más de tensión de lo habitual, pero estoy muy contento de haber sacado el partido", añadió.

Roberto Bautista, en el US Open / EFE

Thiem, ganador en 2020 del Abierto de Estados Unidos, jugó su último partido en Nueva York ya que se retirará a final de la temporada. Sobre Shelton, con el que perdió este año en primera ronda del Abierto de Australia, Bautista reconoció que se trata de un contrincante que le "incomoda". "Es un rival que es zurdo también, que eso incomoda bastante. Y bueno, sobre todo el saque, que viene como muy endiablado. Es un saque con mucho, con mucho efecto", dijo.

Bautista avanza en el mismo lado del cuadro que el serbio Novak Djokovic (n.2). El castellonense sabe lo que es jugar una segunda ronda en Nueva York, eliminatoria que ha superado seis veces en su carrera, dos de las cuales alcanzando los octavos de final. El Abierto de EE.UU., el último 'grand slam' del año, comenzó este lunes en Nueva York y se desarrollará hasta el domingo 8 de septiembre.