Sinner, número 1 del tenis, absuelto de un positivo por dopaje provocado "involuntariamente" por su fisioterapeuta

El mundo del tenis se ha visto sacudido en las últimas horas al conocerse que Jannik Sinner, número uno del ranking mundial de la ATP, dio positivo en un control antidopaje que se realizó durante el Masters 1.000 Indian Wells. El torneo estadounidense tuvo lugar en marzo y el italiano perdió en semifinales frente a Carlos Alcaraz, quien se llevó el título. Hasta en dos pruebas, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) detectó Clostebol, una anomalía que Sinner ha conseguido justificar: la presencia de la sustancia fue por culpa de una negligencia de su fisioterapeuta, según explicó. La teoría fue aceptada por la ITIA.

¿Qué es el Clostebol y por qué está prohibido?

De este modo, Sinner se ha librado de una gran sanción por un caso de dopaje que no se ha hecho público hasta que fue aceptada la justificación del tenista. El Clostebol es un esteroide anabolizante que se encuentra en cremas y aerosoles destinados a acelerar la cicatrización de heridas. Se ha utilizado para mejorar el rendimiento y, por tanto, está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. Se detectaron niveles de una milmillonésima parte por cada gramo en Sinner, quien presentó una investigación independiente para argumentar por qué se produjo esta detección en dos análisis.

Sinner recibió la notificación en abril. Su equipo de comunicación, ya con el caso resuelto, expuso cómo se desarrollaron los hechos. "Siguiendo una extensiva investigación, la ITIA y Jannik descubrieron que la inadvertida contaminación de Clostebol se produjo por el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta. Su entrenador de fitness compró un producto, fácilmente disponible en una farmacia italiana, que le entregó al fisio de Jannik para tratar al propio fisioterapeuta de un corte en el dedo. Jannik no sabía nada de esto, y su fisio no sabía que estaba usando un producto que contenía Clostebol. El fisioterapeuta trató a Jannik sin guantes y junto con varias lesiones en la piel del cuerpo de Jannik causaron la contaminación involuntaria”, justifica el escrito del número 1.

Pérdida del dinero y los puntos en Indian Wells

El equipo del tenista italiano afirma que ha "cooperado totalmente con la investigación de la ITIA", que ha contemplado "procesos excepcionalmente rigurosos, como una investigación forense y una audiencia independiente que ha llevado al tribunal a declarar que Jannik "es inocente". Según el comunicado, "él no tiene la culpa. De todas maneras, dada la naturaleza de responsabilidad estricta de las normas antidopaje, él acepta que pierda los puntos del torneo de Indian Wells, en el que se produjo el control”, continúa.

A pesar de haber salido indemne del doble positivo en términos de sanción, se ha dictaminado que el campeón del Abierto de Australia pierda el resultado, el dinero (320.000 euros) y los puntos (400) logrados en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde cayó en semifinales frente a Carlos Alcaraz. “Jannik Sinner reconoce la importancia de las estrictas normas antidopaje de la ITIA para proteger el deporte que ama: ‘Continuaré haciendo todo lo que pueda para ajustarme al programa antidopaje de la ITIA y tendré un equipo a mi alrededor para que sean meticulosos con cumplimiento’”, concluye el propio Sinner, quien da por "cerrado el asunto para centrarme en lo que queda de temporada".

El tenis de 23 años acaba de ganar el Masters 1000 de Cincinnati al estadounidense Francis Tiafoe y será el primer cabeza de serie del US Open, último torneo del ciclo del Grand Slam. El italiano no estuvo en los JJOO de París después de conseguir su triunfo en el Open de Australia. El primer número uno del tenis en la historia de Italia justificó su incomparecencia por motivos físicos. "Desde principios de año dije que mi mayor objetivo eran los Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente no pude ni levantarme de la cama. Entonces, sinceramente, lo que la gente piense... Digamos que le doy poca importancia, poco peso", sentenció tras ser criticado por "su falta de compromiso".