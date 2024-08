La Davis de València, en los planes de Alcaraz

Al contrario de lo que ocurrió en 2022, cuando llegó a la final del US Open antes de jugar la Copa Davis con España en La Fonteta ya como número 1 del mundo, la inesperada eliminación del murciano en la segunda ronda del último Grand Slam del año descongestiona un calendario en el que tiene previsto su próxima parada en València.

Y es que salvo contratiempo de última hora, en los planes de Carlos Alcaraz está participar en la Fase de Grupos de la Copa Davis que se disputará del 11 al 15 de septiembre en València. Eso sí, tras unos días de descanso para cargar pilas tanto física como mentalmente tras su inesperado tropiezo ante el holandés Botic van de Zandschulp.

El equipo español, pendiente aún de la lista oficial de convocados de David Ferrer, tiene previsto empezar su concentración en València el próximo viernes 6 de septiembre, algo que no podría hacer el murciano en caso de seguir jugando en EEUU, ya que ese mismo día se jugarán las semifinales del US Open. De hecho, cabe recordar que cuando llegó a la final hace dos años, no disputó la primera jornada y descansó para las siguientes al no disponer apenas de margen para descansar, con el largo viaje de por medio. En aquella ocasión, sí jugó ante Canadá y Corea del Sur.

Un líder para el equipo

Al margen de ser el número del tenis español actualmente, la ausencia segura de un Rafa Nadal que no reaparecerá hasta la Laver Cup, hace aún más importante su presencia como líder del equipo, para intentar lograr el billete a las finales de Málaga. Y todo ante rivales del potencial de Australia, Chequia y Francia.

El propio Alcaraz también tiene previsto participar también -y por primera vez en su carrera- en la Laver Cup que se disputa justo después de la Davis, ya que está marcada en el calendario, del 20 al 22 de septiembre.