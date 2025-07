Sara Sorribes recarga energía y medita sobre su futuro en el Camino de Santiago: "Necesitaba parar"

El pasado mes de abril, la castellonense Sara Sorribes anunciaba en sus redes sociales, con un mensaje manuscrito, su deseo de alejarse temporalmente del tenis: “He decidido tomarme un tiempo. Tiempo para mí, para mi mente y para mi cuerpo. He perdido la ilusión de entrenar, de mejorar e incluso de ir a torneos. Los momentos de sufrimiento superan con creces a los de calma, y esto viene de alguien a quien siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir” expresaba en su carta abierta.

El mensaje de Sara Sorribes hace 3 meses / @sarasorribes

Tres meses apartada del tenis

Ahora, tres meses más tarde la de La Vall D'Uixó sigue sin poner fecha a su regreso a las pistas pero la sonrisa ha vuelto a su rostro. La castellonense reaparecía hace unos días en una entrega de premios del periódico Mediterráneo de Castellón, diario de Prensa Ibérica, al igual que Superdeporte. Allí hablaba del proceso que ha vivido en estas últimas 14 semanas: "Recuerdo muy bien el momento en el que dije 'necesito parar'. Fue algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, pero que no quería ver del todo. Hasta que un día, simplemente, supe que no podía seguir así. Fue duro, porque parar implica renunciar durante un tiempo a algo que amas. Pero también fue muy liberador. Sentí que era necesario para poder seguir bien, a largo plazo", afirmó la castellonense.

Una peregrina más

Sara Sorribes ha dedicado el tiempo a recuperarse mentalmente, a descansar, pasar el tiempo con su familia y sus amigos. Hace unos días compartía en su cuenta de instagram unas imágenes del Camino de Santiago que ha hecho como una peregrina más. Una experiencia que ha aprovechado para recargar energía en contacto con la Naturaleza y para seguir construyendo en su proceso de recuperación: "No pasa nada por parar. Hay que ser valiente también para reconocer que necesitas cuidarte. Durante este tiempo he aprendido mucho sobre mí, y sobre cómo quiero vivir este deporte. A veces pensamos que parar es retroceder, pero para mí ha sido todo lo contrario. Me ha permitido darme cuenta del cariño que me profesa mucha gente, dentro y fuera del deporte. Eso para mí ha sido muy importante también", afirma la tenista castellonense que llegó a ser la 32 en el ránking WTA y que en la actualidad, tras tres meses de parón, ocupa la posición 87.

Vuelve a sonreír / @sarasorribes

Bronce en París 2024

Hace un año, en los Juegos Olímpicos de París, Sara Sorribes vivía uno de sus mayores éxitos deportivos, la medalla de bronce en el cuadro de dobles junto a Cristina Bucsa. Pero en su interior, Sorribes no estaba bien, su sonrisa escondía una profunda tristeza y falta de ilusión. Meses más tarde y tras participar con España en las semifinales de la Billie Jean Cup, Sara Sorribes decidía alejarse de todo y colgar la raqueta, al menos momentáneamente.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa, bronce en París / COE

Sorribes espera que su experiencia le sirva a otras personas: "les diría que escuchen su cuerpo, pero también su cabeza. Que no se comparen. Que no hay un único camino ni una única forma de hacer las cosas. Y que el entorno es clave: tener a personas que te entiendan, que te apoyen sin presionarte, marca la diferencia".