El impactante cambio físico de Serena Williams, ¿prepara su vuelta?

Un gran cambio físico de Serena Williams. Casi un año después de dar a luz a su segunda hija y decir adiós al tenis profesional, la estadounidense vuelve a estar en el foco. Esta vez, no por un Grand Slam, sino por su espectacular cambio físico. La extenista disputó su último partido como profesional en el US Open 2022. Aquel último baile se produjo en la tercera ronda del Grand Slam estadounidense ante la australiana Ajla Tomljanovic. Consiguió levantar cinco bolas de partido en contra, pero terminó cayendo en un duelo que se alargó hasta las tres horas (7-5, 6-7 y 6-1). Pese a dejar la puerta abierta a continuar jugando tras aquella derrota, la 23 veces ganadora de un ‘grande’ no volvió a disputar un partido en el circuito WTA. Ahora, casi tres años después de colgar la raqueta, Serena sigue a tono.

La extenista ha compartido varias imágenes en Instagram en las que muestra estar en excelente forma a sus 43 años: abdomen marcado, piernas tonificadas y ese aura de fortaleza que siempre la ha caracterizado. En una de las publicaciones, acompañó la imagen con un escueto pero contundente: “Working out and working on my angles”. Y poco más hizo falta para revolucionar los comentarios.

Pero eso no es todo, ya que su rutina de entrenamientos no parece limitarse solo al gimnasio, sino también a las pistas. Y es que la que fuera número uno del mundo durante 319 semanas sigue jugando al tenis, tal y como muestra en otra de sus publicaciones, que además contiene un mensaje llamativo: “Todavía sigo siendo Serena”.

Como no podía ser de otra forma, ese vídeo pegándole a la bola desde el fondo de la pista ha generado muchos comentarios que le piden que regrese a la competición al igual que su hermana Venus Williams, quien disputará el WTA 500 de Washington tras más de un año en el dique seco. "Siempre lo digo a mi equipo que lo único que haría mejor mi regreso sería si ella (Serena) estuviera aquí, como siempre lo hicimos. Pero si regresa, estoy segura de que se los hará saber. Pero no sé qué va a hacer. No hago esas preguntas", declaró días atrás Venus respecto de su hermana.

Gran cambio físico de Serena Williams. / SD

La vuelta de su hermana y ¿su posible regreso?

Esto viene acompañado de la noticia de que su hermana mayor, la también multicampeona Venus Williams, a sus 45 años de edad, volverá a competir profesionalmente en el Abierto de Washington tras 16 meses de inactividad, gracias a la carta de invitación. Lo hizo en el cuadro de dobles junto a Hailey Baptiste. Siete veces campeona de torneos del Grand Slam y con 49 títulos WTA en su palmarés, Venus debutará en primera ronda, en el cuadro individual, ante su compatriota Peyton Stearns. No juega desde el Miami Open 2024, donde cayó en su estreno.