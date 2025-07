Tsitsipas rompe con Ivanisevic tras las críticas del técnico a su actitud y disciplina

El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha roto con su técnico, el antiguo ganador de Wimbledon Goran Ivanisevic, apenas dos meses después de iniciar una relación marcada por los malos resultados, una lesión y duras críticas del preparador. El griego, exnúmero tres del mundo y actualmente en el puesto 29 de la ATP, anunció en sus redes sociales la ruptura con el croata, campeón de Wimbledon en 2001 y exentrenador de Novak Djokovic.

"Entrenar con Ivanisevic fue una experiencia corta pero intensa. Fue un capítulo importante en mi camino", escribió Tsitsipas en Instagram, donde agradeció al técnico por su tiempo y energía, y le deseó lo mejor para el futuro. El acuerdo entre ambos se selló en mayo, tras una serie de malos resultados del griego en torneos de Grand Slam. Sin embargo, la apuesta duró menos de lo esperado y en Wimbledon Tsitsipas se retiró en primera ronda por una lesión de espalda cuando perdía ante el francés Valentin Royer.

Ivanisevic criticó después a su pupilo por su escasa preparación física, actitud y falta de disciplina. "Nunca había visto un tenista tan poco preparado en mi vida. Con mi rodilla, estoy tres veces mejor preparado que él", declaró el tenista croata a "Sport Klub". El croata también cuestionó la disciplina de Tsitsipas y afirmó que, si quiere volver a la élite, debe cambiar su actitud. "Quiere, pero no hace nada. Está todo el rato con el 'yo quiero, yo quiero', pero no veo ningún progreso", aseguró. "He hablado con él varias veces y si resuelve algunos de los temas fuera del tenis, tiene una oportunidad de volver a dónde se merece, porque es demasiado bueno para estar fuera del top 10", dijo de Tsitsipas.

Trayectoria irregular

El griego, de 26 años, ha ganado 12 títulos ATP, pero todavía no ha logrado levantar un Grand Slam. En los últimos nueve 'majors', solo alcanzó una vez los cuartos de final, en el Roland Garros de 2024, cuando cayó ante Carlos Alcaraz. Este año, pese a su título en Dubái, su rendimiento ha sido muy irregular: cayó en su debut en el Abierto de Australia y Wimbledon, y apenas superó la primera ronda en París.

Experiencia de Ivanisevic

Ivanisevic, de 53 años, cuenta con un sólido historial como entrenador y fue clave en el título del Abierto de EEUU de 2014 de Marin Cilic. Entre 2019 y 2024 fue el técnico del exnúmero uno del mundo Novak Djokovic, etapa en la que el serbio ganó nueve grandes torneos