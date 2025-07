Así vivió Venus Williams su eliminación en Washington: "Me quedé sin fuerzas"

La tenista Venus Williams lamentó su eliminación este jueves en el DC Washington Open, que atribuyó a haberse quedado "sin fuerzas" tras la disputa de cuatro partidos en cuatro días, aunque se mostró satisfecha por el aprendizaje y por seguir compitiendo al máximo nivel. "Siento que hoy me quedé sin fuerzas. Por desgracia, traté de encontrar la energía y no la encontré. Jugar cuatro partidos en la primera semana es mucho", aseguró Williams en una rueda de prensa tras caer eliminada por un doble 6-2 a manos de la polaca Magdalena Frech en segunda ronda del torneo.

El DC Open marcó la vuelta a la competición de Williams tras 16 meses apartada de las pistas y sus primeras victorias -tanto en individual como en dobles- en casi dos años.

Este viernes, la siete veces ganadora de un 'Grand Slam' estuvo lejos del nivel que mostró en primera ronda contra Peyton Stearns, con un partido lleno de errores, con problemas en su servicio y sin encontrar repuestas en el resto.

Tras defender sus dos primeros saques, la mayor de las Williams cedió los otros dos, perdiendo la primera manga 6-2.

Frech arrancó la segunda manga con otro 'break' aprovechando el peor momento de Williams, que cedió 20 de 21 puntos entre el final del primer set y el inicio del segundo.

Cuando ya todo parecía perdido, Williams sacó el orgullo, desplegó su mejor tenis y logró hacerse con un 'break' en el sexto juego para poner un 2-4 para aún soñar, pero sus continuos errores la terminaron condenando ante la jugadora polaca.

Williams terminó el partido con un 51 % de primeros saques por un 67 % de Fretch, un 46 % de puntos ganados en el primer saque por un 87 % de la polaca y un 33 % en el segundo por un 40 % de su rival.

La valoración de Venus

"Me encanta jugar dobles. Una de las razones por las que la gente no lo juega es para intentar ahorrar energía, además de que hace calor", dijo. "Creo que sin ese partido de dobles no sé si habría podido rendir tan bien en individuales, así que creo que todo cumplió su propósito esta semana", añadió.

La mayor de las Williams, que también ha recibido una invitación para competir en el Masters 1.000 de Cincinnati que arranca el 5 de agosto y se ha inscrito junto a su compatriota Reilly Opelka para participar en el torneo de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, aseguró irse de Washington con el aprendizaje de "saber exactamente en qué trabajar y dónde mejorar" y de estarlo hablando ya con su entrenador.

"La buena noticia es que siempre tengo el control del punto. Lo importante es meter la bola dentro. Eso es algo que hoy no hice. Pero, ¿tuve el control? Absolutamente. ¿Tendré el control en la mayoría de mis partidos? Parece que sí", añadió.

Williams también reflexionó sobre el trabajo previo a su regreso a la competición con 45 años tras un largo parón. "Estas últimas semanas han sido como subir una montaña a toda velocidad: progresamos muchísimo, y espero que siga así".

Eliminada del dobles femenino en Washington a manos de Townsend y Zhang

Venus Williams ya se había despedido este miércoles del cuadro de dobles del DC Open, donde competía junto a su compatriota Hailey Baptiste, tras caer en cuartos de final ante la estadounidense Taylor Townsend y la china Shuai Zhang por 6-4, 3-6 y 10-6 en una hora y 33 minutos de juego.

El lunes, en el cuadro de dobles, ella y Baptiste derrotaron a la canadiense Eugénie Bouchard y a la estadounidense Clervie Ngounoue por 6-3 y 6-1.

El torneo de Washington, un ATP y WTA 500, marca el inicio de la temporada de pista dura en Estados Unidos rumbo al Abierto de Estados Unidos.