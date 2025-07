La última prueba que demuestra el romance entre Alcaraz y Raducanu

Uno de los Grand Slams más mediáticos del circuito de tenis internacional es sin duda Wimbledon. El campeonato de hierba está considerado como el más prestigioso, a la vez que glamuroso. Con todo ello, una de las noticias del momento en el mundo, ya no solo del tenis, sino del deporte mundial, le ha dado un nuevo foco de interés.

Y es que la pareja que formarán en los dobles Carlos Alcaraz y Emma Raducanu desató un sinfín de rumores, que poco a poco se han ido cumpliendo, a falta de la oficialidad de las partes implicadas. Y es que ya cada vez más parece una evidencia que la relación que existe entre los tenistas, ambos de 22 años, es tan solo de ser "muy buenos amigos", como ellos mismos dicen. Los mismos deportistas reconocen que se conocen desde hace tiempo, y que siempre se han llevado muy bien, pero en estos últimos meses, y sobre todo, tras el torneo de Queen's, se han terminado de desatar los rumores sobre un posible romance. Y es que la británica, de origen rumano y chino, pero nacida en Canadá, estuvo presente en los dos últimos partidos de Alcaraz en el torneo de Londres, tanto en semifinales como en la fina. Pero no solo eso. Es que se sabe que la número 40 del mundo estuvo junto a Alcaraz en su hotel tras la victoria del español.

No obstante, ambos insisten en que la relación que existe entre ellos es de amistas, incluso Raducanu ha hablado al respecto en rueda de prensa. "No estaba al tanto de los rumores, pero me alegra que la gente se divierta en internet y que estemos ofreciendo entretenimiento para todos", comentó.

"Cuando me propusieron jugar, acepté y mi primer pensamiento fue Emma. Tenemos la misma edad, nos conocemos desde hace bastante tiempo y nos llevamos muy bien. Creo que va a ser muy divertido. Ella (Raducanu) va a ser la jefa", explicó Alcaraz en su momento, desvelando que fue él quien se lanzó a pedir formar pareja con Emma Raducanu.

El lenguaje corporal demuestra otra cosa

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, en Roma / INSTAGRAM

La oleada de rumores ha sido imparable, y medios ingleses están empezando a indagar seriamente. Sin ir más lejos, Sport Bible ha hablado con un experto en lenguaje corporal, Darren Staton, al que le han puesto a analizar el clip en el que salen ambos tenistas en una sesión de fotos publicitaria para Evian.

"Creo que si algo no está sucediendo ya, ella realmente lo desea", aseguró. “Creo que incluso si no están en medio de una relación romántica, creo que todos los cimientos y bases están ahí para que puedan tener una relación romántica”, añadió.

"Creo que Raducanu está enamorada de Alcaraz"

El mismo experto habló también para OBLG, donde analizó la entrevista que dio Raducanu en la BBC, donde aseguró que no hay nada, y que son solo amigos. No se cortó Darren Stanton, que fue contundente. "Creo que Emma Raducanu está enamorada de Carlos Alcaraz".

"En su entrevista con la BBC, se puede ver cómo se le ilumina el rostro y se le dilatan las pupilas. Se nota cuando su emoción cambia de hablar de tenis en general a cuando le preguntan sobre lo que se dice en internet y se divierte especulando", comentó.

"Cuando le preguntan sobre los rumores, ella cambia de emoción porque empieza a mirar hacia abajo y a la izquierda. Mirar hacia arriba es recordar cosas generales e imágenes mientras intentas pensar, mientras que cuando las personas miran hacia abajo y a la izquierda, están accediendo a algo llamado diálogo auditivo interno. Pasa de responder instantáneamente a considerar con mucho cuidado lo que está a punto de decir", analizó.

"No digo que exista una relación en toda regla, pero hay una de dos cosas. O son muy cercanos y podría haber algo ahí en el futuro, o es una ilusión de su parte porque hay algo que provoca ese cambio emocional y sucede al mismo tiempo que habla de tenis en general y luego de él y su relación. No creo que sea nada todavía, así que podría ser una amistad cercana que podría hacer alusión a algo en el futuro o realmente le encanta la idea de que esos dos sean pareja", concluyó el experto.