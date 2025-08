Las cuentas pendientes de Carlos Alcaraz en Cincinnati

Novak Djokovic no disputará el Masters 1000 de Cincinnati que arranca este jueves, por lo que en ausencia del serbio, las miradas estarán puestas de nuevo en los dos mejores tenistas del mundo actualmente, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El murciano, además, regresa a un torneo en el que tiene cuentas pendientes, ya que el año pasado cayó de forma sorprendente en su debut ante Monfils mientras que hace dos, se le escapó el título en una final ante el propio Novak cediendo 5-7, 7-6 y 7-6 después de 3 horas y 49 minutos de partido.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que tuvo que renunciar a Toronto por unos problemas musculares, no compite desde la final de Wimbledon ante Sinner y afronta la que será una gran oportunidad de recortarle terreno en el ranking ATP, ya que mientras él cayó a las primeras de cambio, Sinner ganó el título y defenderá sus 1000 puntos. De momento, Sinner es el número 1 con 12.030 puntos, seguido del propio Alcaraz, con 8.600.

Alcaraz, además, no tiene este título en su palmarés, por lo que tiene un triple motivo para intentar llevarse el trofeo y cargarse de moral de cara al último Gran Slam de la temporada, el US Open que ya ganó en 2022 y que le catapultó por primera vez al número 1 del ranking mundial.

Carlos Alcaraz, durante su partido ante el australiano Max Purcell durante los cuartos de final de Cincinnati en 2023 / MARK LYONS / EFE

Experiencia para olvidar en 2024

La del año pasado ante Gael Monfils en Cincinnati fue una de las derrotas más duras de Carlos Alcaraz y no solo por llegar a las primeras de cambio, sino por cómo se produjo. Y es que el propio Carlos acabó pidiendo perdón públicamente por perder los nervios y acabar incluso rompiendo su raqueta, algo que no se le había visto hacer hasta entonces, pero que no pudo evitar fruto de la frustración.

A pesar de ganar el primer set, Alcaraz perdió aquel partido ante Monfils por 4-6, 7-6 y 6-4, yéndose al US Open con mal sabor de boca después de haber disfrutado semanas atrás de una medalla de plata olímpica.

Bautista y Martínez-Portero, en Cincinnati

Alcaraz no será el único representante español en el Masters 1000 de Cincinnati, ya que también está prevista la participación de los valencianos Roberto Bautista y Pedro Martínez-Portero, al margen de los también españoles Jaume Munar y Alejandro Davidovich, si se ha recuperado de las molestias musculares que le obligaron a retirarse al inicio del tercer set del partido de octavos contra Andrey Rublev en el Masters 1000 de Toronto.