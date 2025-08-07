Ashley Harkleroad: De tenista profesional al éxito en el cine para adultos y OnlyFans

Del mundo del tenis profesional al cine porno. Y en ambos casos con gran éxito. Así se escribe la historia de Ashley Harkleroad, que ha pasado de ser una reconocida tenista a convertirse en toda una estrella del cine para adultos.

La exjugadora, de 37 años, estuvo dentro del Top 50 del ranking de la WTA. Concretamente llegó a ocupar el puesto número 39 del mundo pero, tras su retirada en 2012, acabó centrándose completamente en la industria pornográfica.

Ashley Harkleroad: de tenista Playboy a OnlyFans / SD

Y eso a pesar de que al inicio, una vez dejó de jugar, ejercía de comentarista de partidos de tenis en el canal estadounidense Tennis Channel. Fue tras finalizar esa etapa cuando se convirtió en actriz porno.

En abril de este mismo año estrenó película en su perfil de OnlyFans en la que aparece con su marido, el también jugador de tenis, Chuck Adams. Ashley Harkleroad, recordemos, fue la primera deportista profesional en posar desnuda de forma íntegra para la revista Playboy.