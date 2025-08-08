David Ferrer anuncia el equipo de España para la Copa Davis

El capitán español de Copa Davis, el alicantino David Ferrer ya ha elegido a 4 de os 5 jugadores que formarán la Selección Española MAPFRE de Tenis que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025, a celebrar el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Ferrer de momento ha convocado a Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers. Los cuatro lucharán por meterse en las Finales de Bolonia junto a un quinto jugador que todavía no ha desvelado y que lo designará más adelante. Además, el campeón olímpico de dobles Marc López se sumará al equipo técnico que se desplazará a Marbella, para ayudar a preparar este punto decisivo de la eliminatoria.

El murciano Carlos Alcaraz ejercerá como número 1 español. Por su parte, Ferrer vuelve a confiar en el valenciano Pedro Martínez Portero (26 de abril de 1997) que tiene ya amplia experiencia en la Copa Davis. Pedro Martínez debutó con España en la edición de 2022 y acumula 7 internacionalidades con el equipo español de Davis con el que ha disputado seis eliminatorias.

Ferrer valora el compromiso

El capitán español se mostró ilusionado con esta nueva oportunidad de intentar conquistar la Ensaladera con España“Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca, que ya sabemos que va a ser un rival duro con Holger Rune, pero vamos a afrontarlo de la mejor manera”, ha asegurado tras dar a conocer la convocatoria.

Ferrer ha confesado que: “Es difícil decir dónde puede estar la clave de la eliminatoria porque todos los puntos son importantes. Yo creo que el primer día marca un poco la diferencia según cómo salgamos, si salimos 2-0 o 1-1, y ver cómo lo podemos afrontar para ver quién puede jugar el dobles. Tanto Carlos como Alejandro son piezas claves para ganar estos dos partidos.”

El capitán ha analizado la vuelta al equipo de los dos primeros jugadores españoles del ranking, “Alejandro Davidovich está siendo muy regular, está en el Top-20 del race (el ranking del año) y Carlos Alcaraz viene de ganar Roland Garros y hacer final en Wimbledon, así que estoy muy ilusionado de que puedan estar con nosotros.”

Vuelta a la tierra

España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie favorita. “Es una suerte que podamos jugar en casa, en Marbella, en tierra batida, donde los jugadores españoles se desenvuelven tan bien. Obviamente, Rune también se desenvuelve muy bien en tierra batida pero el apoyo del público es fundamental y eso, en el fondo, nos beneficia.”

Ferrer ha insistido en la dificultad que supone medirse a Dinamarca: “Su número dos Elmer Møller está ganando muchos partidos y es otro jugador que se desenvuelve muy bien en tierra, así que va a ser una eliminatoria complicada. Ya ganaron a Serbia que, en principio, era un rival difícil para batir y tenemos el máximo respeto"

13 y 14 de septiembre

El sábado 13 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12:30 horas. La jornada del domingo 14 arrancará a las 11:30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos partidos individuales. Las entradas están a la venta únicamente a través de la web de la RFET y de El Corte Inglés.