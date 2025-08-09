Derrota de Martínez Portero y regreso de Carlos Alcaraz 28 días después

El Masters 1000 de Cincinnati se queda con un solo valenciano tras la derrota de Pedro Martínez Portero ante Tommy Paul en segunda ronda. El alcireño se vio superado por un doble 2-6 en poco más de hora y media de partido y se despide del torneo en segunda ronda, después de haberse impuesto en la primera al chileno Nicolás Jarry en tres sets (1-6, 6-4, 6-3).

Sin Martínez Portero, convocado por David Ferrer para la Copa Davis, Roberto Bautista es el único representante del tenis valenciano que queda en Cincinnati, aunque el de Belloch tiene este domingo un complicado rival al medirse al cabeza de serie Cameron Norrie en segunda ronda.

Los precedentes ante el británico hablan por sí solos de la dificultad del duelo, ya que el castellonense nunca le ha ganado al haber caído en los cuatro enfrentamientos previos, en un cruce de Davis de 2018, en Indian Wells en 2021, en Barcelona 2024 y Wimbledon 2025.

Pedro Martinez, en un servicio ante el estadounidense Tommy Paul en Cincinnati / MARK LYONS / EFE

En su partido de primera ronda, el de Belloch se impuso al alemán Daniel Altmaler con sufrimiento en dos sets en el tie-break, con un doble 7-6.

Carlos Alcaraz vuelve 28 días después

Por otra parte, Carlos Alcaraz, que este domingo se enfrentará al bosnio Damir Dzumhur en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, volverá a competir 28 días después del parón más largo para el español desde la pandemia del coronavirus, obviando los periodos sin jugar al final de cada temporada y un par de ausencias más prolongadas pero obligadas por lesión.

Carlos Alcaraz se medirá al bosnio Damir Dzumhur en su estreno en Cincinnati. / TOLGA AKMEN / EFE

El joven tenista murciano, que a sus 22 años es el número 2 del ranking ATP -sólo aparece por detrás del italiano Jannik Sinner-, no disputa un encuentro desde que el 13 de julio perdió precisamente ante el transalpino en la final de Wimbledon.

El español, que se vio remontado para caer por 6-3, 3-6, 3-6 y 3-6 en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, tuvo varios días descanso -los pasó en Cádiz y en Sevilla- y luego retomó los entrenamientos habiendo renunciado a jugar el Masters 1.000 de Canadá por unas molestias musculares.