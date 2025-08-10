Bautista cierra una cuenta pendiente ante Norrie y avanza en Cincinnati

El castellonese Roberto Bautista Agut logró sellar este domingo 10 de agosto una cuenta pendiente en el Cincinnati Open al vencer por primera vez en su quinto intento a Cameron Norrie por 6-4, 6-3 para avanzar a tercera ronda en el prestigios Masters 1000.

Un partido muy serio del castellonense

Bautista se hizo firme desde el fondo de la cancha, y salvó seis de los siete puntos de break para ganar en una hora y 51 minutos de juego. Además, sumó nueve aces y 28 tiros ganadores. Para el castellonense, no fue una victoria más, ya que suma 431 victorias en el Tour y fue su triunfo No. 99 en eventos ATP Masters 1000.

De hecho, siempre resistente, Bautista no dejó nunca resurgir a Norrie, que tuvo que irse al vestuario al final del primer set y pareció ahogado al principio del segundo, en una jornada de calor sofocangte en Cincy.

En racha

El castellonense de 37 años, que fue semifinalista del torneo estadounidense en 2020, ha tenido un resurgir en la temporada 2025, con una gran gira de hierba, con semifinales en Queen's y cuartos de final en Mallorca, que se vio frenada con una caída en su debut en Wimbledon en el partido inicial ante el propio Norrie. Ahora, pudo desquitarse y quiere trasladar el promisorio presente a las pistas duras.

El buen momento de Bautista le aseguró, de momento, volver al Top 50 en el Live PIF ATP Rankings. Ahora se medirá ante Ben Shelton o el argentino Camilo Ugo Carabelli en busca de los dieciseisavos de final en Ohio.