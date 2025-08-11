Bouzas arrolla a Townsend y jugará los octavos de Cincinnati contra Sabalenka

La tenista española Jessica Bouzas ganó este lunes a la estadounidense Taylor Townsend y jugará los octavos de final del WTA 1.000 de Cincinnati contra Aryna Sabalenka

Número 42 del mundo (su mejor ránking hasta la fecha), Bouzas no dio opción a Townsend (n. 126) y se anotó el triunfo por 6-4 y 6-1 tras una hora y 21 minutos en otro día de mucho calor en Cincinnati.

La gallega, de 22 años, está firmando una sensacional gira de pista dura por Norteamérica con un tenis muy agresivo y atrevido y la semana pasada disputó en Montreal los primeros cuartos de un WTA 1.000 de su trayectoria.

Finalmente cayó en esa ronda ante la joven canadiense Victoria Mboko, que posteriormente conquistaría el título con solo 18 años.

En total, Bouzas ha ganado 10 de sus últimos 12 partidos (en Wimbledon llegó hasta los octavos de final).

"Estoy trabajando duro y también estoy feliz fuera de la pista con mi equipo y con todo. Creo que eso es lo más importante para mí: estar feliz fuera de la pista y jugar bien", dijo este lunes nada más terminar su partido de tercera ronda en Cincinnati.

Bouzas, que reconoció que había sido duro jugar con tanto calor, también explicó que para medirse a la estadounidense esta mañana intentó concentrarse en el resto y en "poner intensidad en cada punto".

Su próxima rival en Cincinnati será la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno de la clasificación de la WTA