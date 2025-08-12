Carlos Taberner, entre los favoritos en la Copa Sevilla

Roberto Carballés, campeón de las tres últimas ediciones, el antiguo 'top-10' y medallista olímpico Pablo Carreño, ganador en 2014, y Carlos Taberner, reciente finalista del ATP 250 de Umag (Croacia), serán los tres primeros cabezas de serie en la próxima edición de la Copa Sevilla.

A principios de septiembre

La 62 edición del torneo Challenger 125 sevillano, que se celebrará en el Real Club Tenis Betis entre los próximos 1 y 6 de septiembre, tiene en su lista de inscripciones, desvelada este martes, a tres miembros del top-100 del actual ránking ATP: Carlos Taberner (83º), Roberto Carballés (87º) y Pablo Carreño (93º).

Carlos Taberner / ATP

Finalista en 2021, cuando perdió contra Pedro Martínez, y tricampeón vigente desde 2022, el granadino Roberto Carballés será el segundo favorito en el cuadro pero el primero en las apuestas para romper el récord de tres victorias consecutivas en el Tenis Betis que comparte con Daniel Gimeno-Traver (2011, 12 y 13).

Fue un joven Pablo Carreño quien quebró en 2014 la racha del tenista valenciano, pues conquistó un título que rozó en 2015 (derrota en la final ante el argentino Pedro Cachin) y vuelve el asturiano a Sevilla en la recta final de una carrera enorme, con 34 años, 7 títulos del circuito principal de la ATP en su palmarés, varias semanas de presencia en el 'top-10' y, sobre todo, el bronce olímpico que logró en Tokio ganándole la final de consolación a Novak Djokovic.

Taberner quiere seguir subiendo en la ATP

El primer preclasificado, sin embargo, será el valenciano Carlos Tabener, un obrero de la tierra batida que, a sus 28 años, ha alcanzado el top-100 en este 2025 en el que también jugó su primera final en el circuito principal ATP, con derrota contra el italiano Luciano Darderi hace tres semanas en Umag (Croacia).

El serbio Dusan Lajovic (146º) es uno de los ilustres nombres extranjeros que participarán en Sevilla, pues se trata de un veterano (35 años) que llegó a ser 23º jugador mundial y que cuenta con dos títulos ATP en su palmarés, ambos en tierra batida, además de una final -perdida ante el italiano Fabio Fognini- en el Master 1.000 de Montecarlo de 2019.

El chileno Tomás Barrios, el argentino Román Andrés Burruchaga, el sueco Elias Ymer o el lituano Vilius Gaubas, un prometedor talento de 20 años que le ganó hace unos meses a Taberner su primera final en el circuito Challenger, son otros tenistas destacados inscritos para el torneo hispalense.