Alcaraz y Sinner se reencuentran en una gran final un mes después de Wimbledon

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras la clasificación este sábado del español, que derrotó al alemán Alexander Zverev, con evidentes problemas físicos. El partido por el título se disputa este lunes 18 de agosto a las 21:00 horas y podrá verse a través de Movistar+. Los dos mejores tenistas del momento se miden de nuevo en una gran final un mes después de la de Wimbledon en la que se impuso el italiano.

Alcaraz, 2 del mundo, se deshizo de Zverev (número 3) por 6-4 y 6-3 en una hora y 45 minutos tras numerosas interrupciones, primero por un incidente en la grada y después por el estado físico del alemán.

Muy motivado

Carlos Alcara aseguró que con Sinner saca siempre su "mejor tenis" y dijo estar "listo para asumir el reto".

"Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos", aseguró Alcaraz tras clasificarse este sábado para la final.

"Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (en Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto el lunes. Mañana tendré un día libre y lo aprovecharé para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien", añadió.

Sinner ganó la final de Wimbledon rompiendo con una racha de tres finales seguidas perdidas ante el murciano (Roland Garros, Roma y Pekín).

Así analizó el partido ante Zverev

Alcaraz se clasificó tras derrotar en las semifinales por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev (3 del mundo), que jugó con evidentes problemas físicos gran parte del partido.

"Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es incluso todavía más duro cuando se trata de 'Sascha', un grandísimo jugador y una gran persona fuera de la pista", dijo Alcaraz.

"Empezamos muy bien el partido, con buenos intercambios y a un gran nivel de tenis. Pero de repente empezó a encontrarse mal y entonces mi atención se centró más en cómo se sentía él que en mi propio juego. Para mí fue una situación muy complicada", añadió.

Zverev, absolutamente fundido todo el segundo set, fue capaz de ganar tres juegos en esa manga a Alcaraz, que cometió errores impropios de su juego.