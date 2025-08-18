Confirmada la primera cita de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu

Y es que el inicio del cuarto y último Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina. A partir del próximo domingo 24 de agosto los y las mejores tenistas se medirán en Flushing Meadows en busca de la corona norteamericana. La gran duda en el circuito ATP radica en si alguien conseguirá romper la hegemonía de Jannik Sinner y de Carlos Alcaraz, mientras que en el WTA Aryna Sabalenka busca su primer grande del curso.

Pero antes de que la acción del torneo individual arranque en el corazón de Nueva York, la edición de 2025 tiene preparado un pequeño aperitivo para todos los amantes del tenis. Este curso la organización del US Open ha adelantado el torneo de dobles mixtos, además de aumentar la bolsa de premios.

Esto ha provocado un torrente de inscripciones de los mejores jugadores y jugadoras del mundo, que estrenarán la pista del grande americano unos días antes.

Raducanu junto a Alcaraz / Wimbledon

Raducanu y Alacraz ya saben cuando debutan

Aunque todas las parejas sean llamativas, como por ejemplo Djokovic con Danilovic o Sinner Siniakova, la expectación la centran Carlos Alcaraz y Emma Raducanu.

El anuncio de su participación juntos en el US Open en el torneo de dobles mixto produjo una casacada de rumores de una posible relación sentimental entre Raducanu y Alcaraz más allá de las pistas.

De hecho es algo que ninguno de los dos tenistas negó, al revés, aprovecharon para lanzarse indirectas y jugar un poco con la prensa y los aficionados. Todavía está por ver si el amor ha nacido entre Raducanu y Alcaraz, lo que sí está confirmado es el día en el que ambos saltarán a la pista en el US Open.

El torneo, que solo se disputa entre el martes y el miércoles de esta semana, arrancará con un duelo contra Jessica Pegula y Jack Draper a partir de las 20 horas del martes.