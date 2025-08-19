David Ferrer, entre las leyendas que competirán en Albacete

Los extenistas David Ferrer (capitán de la Copa Davis) y Tommy Robredo competirán en la III Copa Leyendas que se disputará una vez más en las pistas del Club Tenis Albacete, según ha confirmado la entidad deportiva castellanomanchega.

El Club Tenis Albacete trabaja en un cartel de auténtico lujo para la III edición de la Copa Leyendas, ya que a la ya anunciada presencia de Arantxa Sánchez Vicario en el dobles mixto del sábado 20 de septiembre, se une la confirmación de la participación de ambos exjugadores, tanto para la jornada de dobles como para el partido individual del domingo 21 de septiembre.

De este modo, estarán en Albacete tres tenistas que han alcanzado puestos muy altos en el ranking mundial, como Sánchez Vicario, que fue número 1 de la WTA, mientras que David Ferrer llegó a ser número 3 y Tommy Robredo el 5 del mundo.

Arantxa Sánchez Vicario, durante el homenaje que recibió en el Masters Femenino en Madrid. / EFE

Final a partido único

Ferrer y Robredo disputarán la final a partido único el domingo 21 de septiembre, mientras que el sábado 20 de septiembre jugarán una exhibición de dobles mixto junto a Arantxa Sánchez Vicario y una cuarta tenista, que podría ser Anabel Medina, aunque la organización está a la espera de confirmar este hecho.

David Ferrer, tras Rafa Nadal y Manolo Orantes

Ferrer ha sido después de Rafa Nadal el tenista español más laureado en lo que va de siglo hasta la irrupción de Carlos Alcaraz, y con 27 trofeos importantes levantados es el tercer tenista español con más títulos en la historia, detrás de Nadal y Manolo Orantes. Ahora ha cerrado su etapa como director deportivo del Conde de Godó, mientras se centra también en el crecimiento de su Academia de tenis.