La denuncia de Davidovich tras la victoria de Alcaraz: "Algo tiene que cambiar"

La victoria de Carlos Alcaraz, con retirada de Jannik Sinner incluida, también ha provocado la reacción de algunas personalidades dentro del tenis. Una de ellas es Alejandro Davidovich, que ha sido muy crítico con el calendario y los horarios durante las últimas semanas. Sin duda, Toronto y Cincinnati serán recordados por la cantidad de retiradas y golpes de calor que ha habido durante los partidos.

"Final un lunes, a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente… algo tiene que cambiar", comentó en sus redes sociales el tenista malagueño, que precisamente se bajó del torneo estadounidense en su debut por no soportar las condiciones de la pista.

El estado físico de Sinner ha sido la gota que ha colmado el vaso en este torneo. La final ha sido el reflejo de la situación que han vivido los tenistas durante esta semana y media, bajo unas condiciones inhumanas de calor. En el caso de Davidovich, no solo se retiró de Cincinnati, sino también de Toronto, donde cargó contra el torneo por ponerle un partido demasiado pronto.

"Hoy quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12:30, excepto el nuestro, que comienza a las 11:00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones. Hemos pedido que lo cambien, pero la respuesta ha sido que ya está todo vendido: entradas, televisión… y que no se puede modificar", dijo en un comunicado en redes sociales hace unas semanas.

"Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta. Hoy les ha tocado a unos, mañana me toca a mí, y a partir de pasado todos volverán a jugar a las 12:30. Hay muchas pistas disponibles, pero somos los únicos programados a las 11:00. La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera", finalizó.

Durante el torneo de Cincinnati, Arthur Rinderknech se desmayó en pleno partido ante Felix Auger-Aliassime por el sofocante calor y humedad que hacía en pista. El tenista francés se acabó retirando del encuentro, al no verse con la energía para seguir. Menos de 24 horas después, pasó algo similar con Francisco Comesaña, que sufrió un golpe de calor y tuvo que ser atendido.