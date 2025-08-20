Derrota de Alcaraz y Raducanu en el estreno del dobles mixto en el US Open

Carlos Alcaraz tuvo un paso fugaz por el nuevo cuadro de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos pues el joven tenista murciano, de 22 años, perdió junto a la británica Emma Raducanu, seis meses mayor, y el actual número 2 de la ATP sigue sin encontrar a la mujer que le haga ganar en la pista.

Alcaraz y Raducanu, a quienes se les relaciona sentimentalmente aunque ni él ni ella lo hayan hecho público, se juntaron en esta novedosa cita puesta en marcha por el US Open. La mediática pareja cayó frente al dúo formado por el también británico Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula por un doble 4-2.

Es un torneo que, más que ser competitivo, está diseñado a modo de exhibición y los flashes de las cámaras se dispararon cuando Carlos y Emma aparecieron en la pista. Luego volvieron a hacerlo para captar los momentos de complicidad entre ambos.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, durante su partido de dobles en el Abierto de Estados Unidos / AP

Fue una tarde para disfrutar más allá de cual fuera el resultado y al de El Palmar le vendrá bien para desconectar ligeramente tras su triunfo en el Masters 1.000 de Cincinnati y antes de afrontar su participación en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, en el que buscará su segundo título en Nueva York y, de paso, recuperar el liderato de la ATP que a día de hoy es para el italiano Jannik Sinner.

Eso sí que será realmente serio tras la experiencia casi lúdica vivida formando equipo con Emma Raducanu, a la que mira y admira desde hace años. Así lo admitió el murciano ya en 2022, en una recepción en el Palacio de San Esteban precisamente después de conquistar el US Open, el primer major de los cinco que lleva ganados.

Preguntado por si veía partidos de tenis femenino su respuesta fue afirmativa y a continuación reveló que sus jugadoras favoritas ya eran una compatriota suya como Paula Badosa y la propia Raducanu, quien entoces no era demasiado conocida en el circuito WTA. Hoy, tres años después Carlos y Emma son pareja de raquetas.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, en su estreno como pareja de dobles / JUSTIN LANE / EFE

Malos precedentes

No es la primera vez que el español juega un mixto y cabe recordar que en julio de 2023 disputó la Copa Hopman en la ciudad francesa de Niza. Allí formó el dúo español con Rebeka Marasova, jugadora que en la actualidad juega por Suiza y con la que perdió sus dos partidos frente a Bélgica (3-6 y 1-6 ante David Goffin y Elise Mertens) y contra Croacia (6-1, 4-6 y 12-14 frente a Borna Coric y Donna Vekic).

En el dobles mixto de la competición norteamericana se estrenó con derrota y son tres encuentros los que disputó en esa modalidad desde que es profesional y los tres perdidos.