Carlos Alcaraz liderará a Europa en una Laver Cup sin Jannik Sinner

Tras medirse recientemente en las finales de Wimbledon y de Cincinnati, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tenían la opción de jugar juntos por el mismo objetivo con ocasión de la próxima Laver Cup 2025, pero el italiano ha confirmado que será baja tras retirarse del último partido con problemas físicos.

En ausencia del número del mundo, será el tenista murciano quien liderará al equipo de Europa del 19 al 21 de septiembre en esta octava edición en San Francisco, Estados Unidos, aunque no podrá contar como compañero con el italiano Jannik Sinner, primera raqueta del circuito.

Tal y como confirmó la organización del evento, ya se conocen los 12 jugadores (seis por equipo) que se enfrentarán, con el alemán Alexander Zverev (3), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli acompañando a Alcaraz, bajo la capitanía del extenista francés Yannick Noah.

En el equipo rival destaca la presencia estadounidense, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Francis Tiafoe (17). El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos, y que en 2025 tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi.

Celebración del equipo europeo en 2024 tras la victoria de Carlos Alcaraz ante Taylor Fritz. / Ebrahim Noroozi / AP

Formato de competición

Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar dobles.

Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.

Antes, el US Open

A pesar de ello, el siguiente objetivo que tendrán todos ellos es el último Grand Slam del año, un US Open en el que Carlos Alcaraz tendrá opciones matemáticas de recuperar el número 1 del mundo ante un Sinner que defiende 2000 puntos por su título del año pasado. En el dobles mixto, sin embargo Alcaraz no pudo superar la primera ronda formando pareja con la británica Emma Raducanu.