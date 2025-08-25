Tres españoles inician mañana su camino en el US Open

Tres españoles comenzarán su andadura en el cuadro individual masculino del US Open el día de mañana. El primero en pisar la pista dura de Nueva York será Carlos Alcaraz, número 2 en el ránking ATP, que buscará asaltar el 'liderato' de Jannik Sinner mejorando el papel del italiano en el torneo estadounidense. Además del murciano, Pedro Martínez tratará de pasar la primera ronda del último Grand Slam del año por segunda vez consecutiva, y Roberto Bautista Agut intentará repetir su victoria en el debut de la anterior edición tras haberse perdido la de 2023 por lesión.

El 'gigante' reto de Carlos Alcaraz

La realidad es que Carlos Alcaraz no ha tenido la mejor de las suertes en el sorteo del cuadro. Desde el primer día, el de El Palmar tendrá que superar a un rival peligroso como lo es Reilly Opelka. El 'gigante' americano tendrá la oportunidad de dar la sorpresa no antes de las 20:10 horas de Nueva York, es decir, las 02:10 de España en la Arthur Ashe, en un partido que estará marcado por la gran capacidad de saque de Opelka. Y es que, con sus 2,11 metros de altura, el de Michigan siempre es una amenaza en la gira norteamericana de pista dura.

Carlos Alcaraz, entrenando en el US Open / X

Será la primera ocasión en la que Alcaraz y Opelka se vean las caras en el circuito. El español, a parte de haber sido eliminado en su primer encuentro de los dobles mixtos con Emma Raducanu, viene de proclamarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati, en una final en la que su gran rival, Jannik Sinner, se tuvo que retirar por contratiempos físicos. Por su parte, el estadounidense viene de perder en tercera ronda ante el argentino Francisco Comesaña en tres sets, aunque llegará con las pilas recargadas para ponerle las cosas difíciles a la mayor esperanza española del torneo.

El estreno de Pedro Martínez

El segundo español que comienza el martes su andadura por el US Open es Pedro Martínez. El valenciano tendrá que esperar hasta, como mínimo, las 19:00 de España para enfrentarse al suizo Leandro Riedi en la pista 6. Martínez viene de caer en segunda ronda del torneo de Winston-Salem ante Perricard, y quiere repetir su victoria del año pasado en el debut del 'major' americano. En teoría, el de Alzira parte como favorito en su enfrentamiento contra el tenista número 435 en el ránking ATP.

Pedro Martinez Portero, en su partido de segunda ronda en Cincinnati ante Tommy Paul. / MARK LYONS / EFE

Su oponente, Leandro Riedi, solamente ha llegado a un cuadro final de Grand Slam en su corta carrera. Fue precisamente en el último, Wimbledon, en el que entró a través de los clasificatorios, pero cayó en primera ronda ante Oliver Tarvet. De esta forma, Martínez intentará imponer su experiencia para llevarse el partido.

Bautista, sin victorias en Grand Slams en 2025

Roberto Bautista Agut tendrá como rival al británico Jacob Fearnley, en un partido que arrancará a partir de las 21:00 de España en la pista 12 de Flushing Meadows. Será su decimosegunda participación en el cuadro final del US Open, torneo en el que su mejor rendimiento tuvo lugar en 2014 y 2015, cuando alcanzó los octavos de final y perdió ante Roger Federer y Novak Djokovic, respectivamente. En cualquier caso, su oponente en el día de mañana no será tan complicado como estos últimos. Además, el de Castellón quiere lograr su primera victoria en un 'major' en el año 2025, tras perder en la primera ronda de los tres anteriores.

Archivo - Roberto Bautista / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

Fearnley, de 24 años, se encuentra en el número 60 del ránking ATP, y viene de caer en segunda ronda de Winston-Salem el pasado martes. Con un récord negativo de 14 victorias y 16 derrotas este año, el nacido en Worcester quiere seguir mejorando sus prestaciones en los torneos más importantes del calendario. En el Open de Australia, también de pista dura, llegó a ganar dos partidos ante Nick Kyrgios y Arthur Cazaux, antes de caer en tercera ronda ante Alexander Zverev.