Violetta Skryp y Rafa García, campeones del 'David Ferrer Europe Junior U14'

El pasado domingo, con las finales individuales, se dio por finalizado el torneo 'David Ferrer Europe Junior Tour U14' Categoría 1 de 2025. Nueve días de mucho tenis en La Nucía con este torneo en el que han participado 345 tenistas de 30 países. La ucraniana Violetta Skryp y el español Rafa García Domenech ganaron la prueba de Categoría 1 en La Nucía. Con ello, ambos jugadores han alcanzado un hito, al ganar su primer título individual en el Junior Tour esta temporada.

La sexta edición en La Nucía del “David Ferrer Europe Junior Tour” fue organizado por Tennis Europe Junior Tour, la Real Federación Española de Tenis y Academia Tenis Ferrer con la colaboración de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Ayer domingo, tras las finales individuales se realizó la entrega de trofeos que contó con la presencia de José Francisco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

Finales

El torneo David Ferrer Europe Junior U14 de Categoría 1 disputado durante esta semana en la Academia de Tenis David Ferrer La Nucía, ha habido mucho nivel de tenis con los jugadores sub 14. Con tres títulos de dobles en su haber este año, Violetta Skrypp (Ucrania) renunció el doble en esta cita nuciera para centrarse en los individuales. La decisión rindió frutos, llevándola hasta su primera final individual de 2025, donde se enfrentó a la subcampeona de Barcelona la semana pasada, Emilia Henningsen. La danesa, en su séptima final del año, se llevó el primer set, pero la ucraniana remontó para ganar su primer título de 2025 con una victoria por 4-6, 7-6 y 6-4.

En el cuadro masculino Rafa García estuvo en su mejor momento durante todo el torneo, tras haber disputado las semifinales del torneo sub-16 en Barcelona hace dos semanas. Tras un comienzo fácil, el español se topó con dos partidos consecutivos a tres sets, concretamente en cuartos de final y semifinales, que pusieron a prueba su temple. En la final, García derrotó a Francisco Sardinha con claridad, consiguiendo su primer título del año por 6-1 y 6-2.

En los cuadros de dobles, las parejas campeonas fueron Zeliha Nil Çukurluoglu (Turquia) y Emilia Henningsen (Dinamarca) en el cuadro femenino y la pareja de Chequia formada por Ondrej Kacin y Tobias Zapsky.