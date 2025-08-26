"¿Os gusta mi look?": El motivo del cambio de peinado de Alcaraz

Sorpresa en el debut de Carlos Alcaraz en el US Open. El tenista murciano no solamente marca tendencia dentro de pista, sino también fuera de esta. Sobre la pista se exhibió con estilo para doblegar al estadounidense Opelka pero la noticia también fue un sorprendente nuevo corte de pelo que ha dado mucho de que hablar. Y es que el cinco veces ganador de Grand Slam se presentó en Flushing Meadows al estilo militar con un corte completamente rapado.

Se presentó en la Arhur Ashe con un nuevo y llamativo look. Rapado plenamente. Un cambio radical, tanto, que llamó la atención de Tiafoe. "Es horrible. No sé quién le ha dicho que le queda bien", dijo cuando se encontraron en las tripas de la pista central. La pregunta iba más allá. ¿Quién le ha hecho ese corte de pelo y por qué?

Alcaraz no solamente fue noticia esta madrugada por sus increíbles puntos, también por su particular corte de pelo. Acostumbrados a su pelo poblado y barba, Carlos se presentó en el US Open rapado e imberbe. "Es un corte muy diferente al anterior, seguro", explicó Carlos. "Sentía que mi pelo estaba muy largo, así que tenía ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano… pero entendió mal la máquina, así que me lo cortó. De esta forma, la única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo", explicó en declaraciones recogidas por Punto de Break.

US Open | Reilly Opelka - Carlos Alcaraz en imágenes. / Frank Franklin II / AP

El secreto del cambio de look

Feliciano López desveló en ESPN una conversación que tuvo con Alcaraz y que responde a las dos cuestiones mencionadas. "Me hice un corte de pelo que no me quedó bien y tuve que raparme del todo", contó el ex tenista. Todo fue fruto de una mala praxis. Su hermano mayor le pasó la maquinilla para solucionar el problema inicial y maquillar el resultado. Feliciano también detalló que la otra alternativa fue teñirse de platino.

Al final decidió por la opción más convencional dentro de lo radical que fue el cambio. Su corte de pelo generó expectación por doquier. Antes de saltar a pista una reportera del US Open tuvo que confirmar que sí, que era Alcaraz. Y ya tras el final del partido, el murciano se dirigió al público. "¿Os gusta mi look?", preguntó. Y, a juzgar por el griterío, la respuesta desde la grada fue afirmativa.

Las reacciones de la gente han sido variadas en este sentido: "Cuando se lo muestro a la gente, tampoco es que vea nada raro al hablar del tema, hay personas que les gusta y otras que no les gusta. Para ser honesto, me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad", confesó. "Ahora mismo no puedo hacer nada más, simplemente reírme de todo lo que se está diciendo sobre mi nuevo corte de pelo. Esta noche fue muy gracioso cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido".