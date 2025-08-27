Raducanu arrasa en el US Open y ya espera a Alcaraz

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz son los dos nombres de moda tanto en el circuito femenino como en el masculino. Los rumores de una relación sentimental entre ambos jugadores sigue sobrevolando en el mundo del tenis, aunque ambos tiren bolas fuera e incluso hagan chascarrillos divertidos sobre ese supuesto idilio.

Todo arrancó en Wimbledon cuando a pocos días de arrancar el torneo se anunció que Alcaraz y Raducanu participarían en el dobles mixto del US Open. La tenista británica fue preguntada incluso por la BBC sobre el asunto pero no levantó la liebre: “Nos entendemos bien, nos conocemos desde hace unos años. Nos conocimos en 2021 en Wimbledon. Recuerdo que Carlos siempre jugaba el día antes que yo: lo vi ganar y eso me motivó a hcer lo mismo. Fue fantástico vivir ese torneo juntos y seguir escalando puestos en el cuadro del US Open, y luego seguimos en contacto…”.

Alcaraz y Raducanu se dejaron ver entrenando juntos en las pistas del All England Tennis Club para preparar sus partidos en Wimbledon. Otra foto que dio la vuelta al mundo y alentó todavía más los rumores de un noviazgo entre ambos.

Raducanu junto a Alcaraz / Wimbledon

Unos meses después y ya en el US Open, la duda continúa. La relación no empezó muy bien, al menos las tenística, puesto que cayeron rápidamente en el cuadro del dobles mixto. No obstante hay que añadir que Alcaraz disputó la final del Masters 1000 de Cincinatti el día anterior. Sin embargo desde entonces ninguno de los dos ha vuelto a hablar sobre el otro.

Raducanu es un huracán

La gira norteamericana le está sentando bien a Raducanu. La tenista británica está desplegando su mejor tenis en mucho tiempo y este miércoles se ha clasificado para la tercera ronda del US Open. Raducanu ha pasado por encima de Tjen (6-2, 6-1).

Ahora Raducanu espera rival del duelo entre Elena Rybakina y Tereza Valentova. Raducanu no ganaba un partido en Flushing Meadows desde que ganó su primer y único Grand Slam, el US Open de 2021.