Roberto Bautista cae en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos

El tenista castellonense cierra un año para el olvido a nivel de 'grand slam', eliminado en primera ronda en los cuatro torneos

Roberto Bautista.

Roberto Bautista. / ATP

Agencias

EFE

El tenista británico Jacob Fearnley se deshizo este martes en cuatro sets de Roberto Bautista en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Fearnley, número 60 del mundo, derrotó a al tenista castellonense (número 47) por 7-5, 6-2, 5-7 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos. Fue el primer triunfo de su carrera en Nueva York.

Los dos tenistas defendieron su saque hasta el 5-5 del primer set, cuando Bautista concedió su primer juego en el peor momento, dejando en bandeja a Fearnley el 7-5 inicial. Tras un primer juego para Bautista en el segundo set, el escocés, animado con su ventaja, se apuntó cinco juegos seguidos para un 5-1 que le permitió, dos servicios después, llevarse la manga 6-2. Con 5-4 en el tercer set y sirviendo para ganar tras conseguir dos 'breaks' y solo ceder uno, Bautista sacó el orgullo para remontar ganando el resto de juegos -incluidos otros dos 'breaks'- para el 5-7.

Bautista sumó un nuevo quiebre al abrir el cuarto set para ponerse 0-2. En total, el castellonense había ganado los últimos seis juegos entre la tercera y la cuarta manga. Pero el británico, en su peor momento, recuperó de inmediato ese quiebre y en el siguiente juego de Bautista levantó un 40-0 con cinco puntos seguidos para el 4-2, una ventaja que resultó definitiva para cerrar el set 6-4 y el partido.

Noticias relacionadas y más

Esta fue la duodécima participación de Bautista en el Abierto de Estados Unidos, con dos cuartas rondas en 2014 y 2015 como mejor resultado. El veterano tenista de 37 años cierra un año para el olvido a nivel de 'grand slam', eliminado en primera ronda en los cuatro torneos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents