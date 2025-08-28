Alcaraz - Darderi: horario y dónde ver el partido del US Open 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Luciano Darderi este viernes 29 de agosto en tercera ronda del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Las primeras actuaciones de Alcaraz en el 'Major' neyorkino no han podido ser más convincentes. La contundente victoria ante Reilly Openka en su debut (6-4, 7-5 y 6-4) dio paso a una auténtica exhibición para apear a Mattia Bellucci en segunda ronda (6-1, 6-0 y 6-3).

Con su última victoria, el de El Palmar supera su techo en la edición anterior, en la que fue eliminado por Botic Van de Zandschulp en segunda ronda. Espantar los fantasmas de esta prematura derrota era primordial en su objetivo de recuperar el número 1 del ranking ATP, pues a partir de este momento toda ronda superada supondrá una ganancia limpia para dar caza a un Jannik Sinner que defiende 2.000 puntos.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 será Luciano Darderi, el número 34 del ranking ATP. El italiano viene de dejar por el camino a Hijikata (6-2. 6-1 y 6-2) y a Spizziri (6-0, 7-6, 2-6 y 6-4)

En caso de acceder a siguiente ronda, a Alcaraz le espera un enfrentamiento relativamente asequible en octavos ante el ganador del cruce entre Bonzi y Rinderknech, aunque ambos cuentan con una victoria importante a sus espaldas. El primero fue el verdugo de Medvedev en primera ronda, mientras que el segundo viene de eliminar a Davidovich.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Darderi en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi, correspondiente a la tercera ronda del US Open 2025, tendrá lugar este viernes 29 de agosto en el primer turno de la pista central Arthur Ashe, no antes de las 19:30 horas en España.

¿Dónde ver el Alcaraz - Darderi de tercera ronda del US Open 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.