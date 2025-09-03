El equipo campeón de 2000, con Ferrero en sus filas, será homenajeado en la Copa Davis de Marbella

La Real Federación Española de Tenis (RFET) conmemorará el 25º Aniversario del primer título de España en la Copa Davis con un emocionante homenaje al equipo campeón del año 2000, que tendrá lugar durante la eliminatoria Qualifier que España disputará contra Dinamarca el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella.

Los artífices del éxito

Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells saltarán a la pista del Club de Tenis Puente Romano tras el segundo partido del sábado, acompañados por el cuarteto de capitanes formado por Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Bautista Avendaño y Jordi Vilaró, para rememorar un momento histórico para el tenis español.

El acto de homenaje contará con otras leyendas del tenis español como Manuel Orantes o José Luis Arilla, en representación de todas las generaciones anteriores del tenis español que hicieron posible la consecución de aquel éxito.

El día previo al homenaje en pista, Ferrero, Corretja, Costa y Balcells, ofrecerán una rueda de prensa para valorar la importancia de aquel hito para el tenis español y recordar juntos las anécdotas de la final de Barcelona.

Exposición conmemorativa

Los aficionados que se desplacen a la Fan Zone que se habilitará en el Club de Tenis Puente Romano podrán visitar una exposición sobre el triunfo de España en aquella final del año 2000, y sobre los otros cinco entorchados conquistados en ediciones posteriores.

También podrán hacerse fotografías con una réplica original de la primera Copa Davis ganada por el equipo español.