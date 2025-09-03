Horario y dónde ver el Alcaraz-Djokovic de semifinales del US Open: todos los datos y análisis detallado

Carlos Alcaraz disputará este viernes 5 de septiembre (21:00 horas, Movistar Plus +) frente al serbio Novak Djokovic las que serán sus novenas semifinales en los 12 últimos torneos de Grand Slam en los que participó y en ese periodo, desde septiembre de 2022, conquistó sus cinco títulos del más alto nivel tenístico.

De nuevo en semifinales

Alcaraz, quien firmó su pase a la penúltima ronda del Abierto de Estados Unidos ganando al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4, volverá a estar en esa instancia en un major, algo que ha convertido en normalidad y eso tiene mucho mérito para un joven de 22 años que, eso sí, ya lleva tiempo más que consolidado en la súper élite.

El tenista de El Palmar, número 2 del mundo y que acecha el liderato del italiano Jannik Sinner, buscará su presencia en la final del cuarto y último Grand Slam de la temporada ante Djokovic, quien a sus 38 años continúa mostrando su categoría. El de Belgrado, séptimo en el ranking y que terminará cuarto o tal vez tercero este US Open, venció en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

El balcánico es el siguiente obstáculo que deberá superar Alcaraz para ser campeón en Nueva York, como ya hizo en 2022.

En esa edición del torneo Alcaraz pisó por primera vez las semifinales de un major y acabó conquistando el título.

Hasta la fecha son 19 los cuadros finales de Grand Slam en los que estuvo el murciano - cinco en Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos y cuatro de Australia al perderse el de 2023 en Melbourne por lesión- y hasta el octavo no llegó a esta ronda.

Tras el que por ahora es su único trofeo en el US Open conquistaría los de Wimbledon en 2023 y 2024 y Roland Garros en 2024 y 2025 y sería subcampeón en Londres este año.

Alcaraz busca otro Grand Slam / ATP

Novenas semifinales

A su corta edad afrontará su novena presencia en la penúltima ronda de un grande y cabe recordar que cayó en las semifinales de París y Nueva York en 2023. En Flushing Meadows, en concreto, jugará su tercera semifinal y desde el referido y exitoso para él torneo de hace tres años sólo dejó de estar entre los cuatro aspirantes a un título de Grand Slam tres veces -perdió en cuartos de final de Australia en 2024 y 2025 y en segunda ronda el pasado curso en el campeonato en el que ahora está inmerso.

Djokovic le supera en el cara a cara

En semfinales se encontrará con el serbio Novak Djokovic, único tenista del top 10 y de los rivales habituales del circuito, que le tiene ganado el cara a cara al murciano.

El de este viernes en la pista Arthur Ashe, la central de Flushing Meadows, será el noveno Djokovic-Alcaraz de competición y el de Belgrado salió victorioso en cinco de los ocho precedentes.

Nole venció a Carlos sobre cemento en la final del Masters 1.000 de Cincinnati 2023 (7-5, 6-7 (7) y 6-7 (4)), en semifinales de las Nitto ATP Finals 2023 en Turín (3-6 y 2-6) y en cuartos de final del Abierto de Australia 2025 (6-4, 4-6, 3-6 y 4-6).

Los otros envites que se llevó Djokovic fueron las semifinales de Roland Garros 2023 (3-6, 7-5, 1-6 y 1-6 con el murciano acalambrado desde el inicio del tercer set) y la final de los Juegos Olímpicos París 2024 (7-6 (3) y 7-6 (2)).

En tierra batida Alcaraz sí ganó a Djokovic en el primer partido entre ambos (6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5) en semifinales del Masters 1.000 de Madrid 2022) y en hierba, concretamente en las finales de Wimbledon (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4 en 2023 y 6-2, 6-2 y 7-6 (4) en 2024).

Djokovic va a por su 25 Grand Slam

De Djokovic, quien persigue su título número 25 de Grand Slam y su quinto US Open, casi se podría decir que es la excepción que confirma la regla. No en vano es el único rival top que decanta de su lado la balanza de los choques particulares con Alcaraz.

Al italiano Jannik Sinner, contrincante al que más veces se enfrentó y todavía líder de la ATP, el murciano le domina por 9-5, con el alemán Alexander Zverev empata (6-6), a Fritz le supera por 3-0, al británico Jack Draper por 4-2, al estadounidense Ben Shelton por 3-0, al australiano Alex de Miñaur por 4-0, al ruso Karen Khachanov por 5-0 y al italiano Lorenzo Musetti por 6-1.

43-19 de victorias-derrotas es el bagaje del pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López frente a los top 10 del momento actual.

Hay jugadores del circuito a los que se enfrentó alguna vez en el circuito que decanta de su lado el historial de duelos con Alcaraz pero hay que buscar en el puesto 80 de la clasificación para encontrar al tenista mejor situado con el que tiene perdido el 'head to head'. Es el belga David Goffin, quien se impuso al español en dos de sus tres enfrentamientos.