El precedente con Djokovic que pone en alerta a Alcaraz

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic regalarán otro espectáculo de tenis en las semifinales del US Open. El español se impuso en tres sets al checo Jiri Lehecka en un partido que estuvo más disputado de lo que refleja el marcador, mientras que el serbio aumentó la racha contra Fritz a un 11-0 a favor para completar el pleno de semifinales en Grand Slams esta temporada.

El precedente de 2025 es muy interesante para el partido de este próximo viernes. Ambos jugadores se han visto las caras tan solo una vez este año y fue en el Open de Australia. El único 'grande' que se disputa en pista dura, además del actual. Si bien es cierto que el español venía de una racha negativa de resultados, lo que sucedió en aquel partido le dará una información muy valiosa para el siguiente.

En Australia, Djokovic sorprendió a Alcaraz y le ganó en los cuartos de final en enero, en un partido en el que el serbio remontó el primer set a pesar de estar tocado físicamente. De hecho, en semifinales se vio forzado a retirarse después de perder la primera manga en el tie-break ante Alexander Zverev. Si hay alguien capaz de sacar de quicio al murciano, ese es Nole.

"Todo el mundo está esperando una final entre Sinner y Carlos. Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente. Tanto Alcaraz como Sinner están jugando el mejor tenis aquí y han sido los grandes dominadores desde el inicio del torneo. Pero no voy a salir a pista con una bandera blanca", comentó Djokovic tras ganar a Taylor Fritz.

Siempre se ha dicho que la 'kryptonita' de Alcaraz es Novak Djokovic, de la misma forma que Alcaraz es la de Sinner, y Sinner la de Djokovic. La realidad es que el murciano jamás ha ganado a Novak Djokovic en pista dura. Todas las victorias del español han sido en superficies naturales: Madrid 2022, Wimbledon 2023 y Wimbledon 2024.

Alcaraz celebra el triunfo ante Lehecka / AP

El tenista balcánico no llega en su mejor estado físico para este torneo. Sin ninguna preparación, en más de un partido se le ha visto limitado para ciertos 'rallies' y sin la suficiente energía para realizar golpes ganadores. Pero que nadie de por muerto a Djokovic, que tiene más vidas que un gato. Y pocas oportunidades va a tener más que el torneo estadounidense.

Declaraciones previas de Djokovic

"Realmente me encantaría eso, me encanta estar lo suficientemente en forma para jugar y jugar, para llegar a un potencial quinto set con Carlos. Necesitaré mi mejor tenis, estar a la altura de la ocasión", dijo sobre la posibilidad de ganar su Grand Slam número 25. Si Novak sigue en el circuito, es básicamente porque se ve con el nivel suficiente para lograrlo.

Novak Djokovic celebra su victoria sobre Taylor Fritz. / AP

"Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, solo que ahora no sé cómo estará mi cuerpo en un par de días, así que trataré de hacer todo lo posible con mi equipo para llegar preparado. Habrá muchos intercambios largos, eso seguro, no serán puntos cortos", reconoció