Alba Rey conquista el título del ITF W15 Dénia tras imponerse a Verena Meliss en la final

El Club de Tenis Dénia ha sido el escenario durante toda la semana de la cuarta parada del Circuito Internacionales de la FTCV y del Open Diputación de Alicante Infantil "Trofeo Elvira Jannone". El ITF W15 Dénia, torneo internacional femenino ha sido organizado por la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana (FTCV) y avalado por la Real Federación Española de Tenis (RFET) y la ITF World Tennis Tour. Una cita que ha reunido a jóvenes promesas del tenis mundial de más de 19 países y que ha vivido este domingo su desenlace con la victoria de la española Alba Rey.

La tenista murciana logró su primer título ITF de la temporada al vencer en la final a la italiana Verena Meliss por 6-2 y 7-5, en un partido que reflejó el alto nivel competitivo del torneo. Para Rey, la de Dénia era su tercera final del año, y a la tercera llegó la vencida: levantó el trofeo ante unas gradas llenas que respaldaron el espectáculo vivido en la pista central.

l Club de Tenis Dénia ha sido el escenario durante toda la semana de la cuarta parada del Circuito Internacionales de la FTCV y del Open Diputación de Alicante Infantil "Trofeo Elvira Jannone" / Diego Marquez Sabater

Un torneo con gran protagonismo valenciano

El ITF W15 Dénia ha contado con una notable participación de jugadoras valencianas, entre ellas Lucía Ros Parres (Villajoyosa), Lucía Llinares (La Nucía) y Judith Perelló (Alicante), que firmaron una destacada actuación en el cuadro principal.

El torneo también fue testigo del crecimiento de jóvenes talentos, como la argentina Juliana Giaccio, que partiendo desde la fase previa llegó hasta semifinales en Vall d’Uxó y volvió a demostrar su potencial en Dénia.

En dobles, el título fue para la pareja formada por la española Didi Bredberg Cañizares y la india Madhurima Sawant, que se impusieron en la final por 6-3 y 6-2 a la española Ariadna García-Patrón Canals y la neerlandesa Vanja Gudelj.

Una cita que ha reunido a jóvenes promesas del tenis mundial de más de 19 países. / Diego Marquez Sabater

Visitas institucionales y apoyo al tenis

El torneo contó con la visita de destacadas personalidades, como el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, quien valoró el circuito internacional celebrado en la Comunitat tras cuatro torneos consecutivos como “un éxito”, y el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, acompañado por el concejal de deportes Valentín Alcalá, que mostraron el apoyo del consistorio a este evento deportivo.

Además, la histórica tenista Elvira Jannone, primera campeona valenciana en ganar el Campeonato de España Infantil, estuvo presente en la final del torneo que lleva su nombre, el Open Diputación de Alicante Infantil "Trofeo Elvira Jannone" disputado en paralelo al ITF, donde la joven Jimena del Pino se proclamó campeona ante Patricia Gomar.

El tenis internacional, en casa

Con esta cita, el Circuito Internacionales de la FTCV se consolida como una apuesta de rotundo éxito, gracias a cuatro semanas en el calendario ITF que han combinado tenis de máximo nivel, presencia institucional y un ambiente de público que ha llenado las gradas en cada final.

El Circuito Internacionales de la FTCV ha dejado claro que el futuro del tenis pasa por la Comunitat Valenciana, que sigue apostando por acercar el deporte de élite a jugadores, familias y aficionados.