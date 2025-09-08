Carlos Alcaraz y Davidovich son baja para la Copa Davis

Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño se suman a la Selección Española MAPFRE de Tenis que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025 que se disputará este próximo fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella, mientras que Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich causan baja.

Carlos Alcaraz ha aducido “fatiga muscular y mental” tras conquistar su segundo título del US Open esta pasada madrugada en Nueva York. Alejandro Davidovich no viajará a Marbella por “cansancio y a causa de un calendario muy cargado”.

Los héroes de Biel

Jaume Munar será quien lidere el combinado capitaneado por David Ferrer en la eliminatoria contra Dinamarca, en la que España buscará la clasificación para la Final 8 de la Copa Davis que disputará en la ciudad italiana de Bolonia, el próximo mes de noviembre.

El balear de 28 años lo hará en el mejor momento de su carrera profesional tras alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam la semana pasada en Nueva York, y situarse este lunes en el Top-40 del ranking mundial (#37).

Roberto Carballés, Jaume Munar y Pablo Carreño, citados por David Ferrer para la Davis / RFET

A su lado estarán Pedro Martínez Portero –anunciado en la primera convocatoria– y Roberto Carballés, con quienes ya formó en el equipo que logró la victoria en la primera ronda ante Suiza, el pasado mes de febrero en Biel.

El medallista olímpico, Pablo Carreño regresa también al equipo que completa el brillante campeón de dobles del US Open Marcel Granollers.

Vuelta a la tierra

España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie favorita. El sábado 13 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12:30 horas.

La jornada del domingo 14 arrancará a las 11:30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos partidos individuales.