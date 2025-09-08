Éxito absoluto en el plano físico de los tenistas en el US Open

Los tenistas del US Open han estado muy bien cuidados durante todo el Grand Slam. Parte del éxito es del Dr. Ignacio Muñoz, director médico de IMSKE, ha estado en el equipo médico el torneo parisino formando parte de las victorias españolas de Carlos Alcaraz, el el cuadro individual, y Marcel Granollers, en dobles.

Detrás de cada triunfo en el mundo del tenis, siempre hay un gran trabajo por parte de los profesionales que les acompañan en el día a día, algo que siempre ha destacado Carlos Alcaraz en cada victoria de la mano de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, pero hay más gente que no aparece en el gran pantalla pero que también suma para que finalmente se puedan lograr los objetivos marcados.

Ignacio Muñoz, junto a Marcel Granollers y Horacio Zeballos, campeones en dobles. / SD

En un torneo, un Gran Slam, en este caso de la exigencia del US Open, cada detalle es importante. Y uno de ellos es sin duda es el aspecto médico, en el caso del Dr. Ignacio Muñoz tuvo que atender durante la final de doble a Granollers por un enguince y finalmente acabo con el triunfo. Gracias a su experiencia y profesionalidad, Granollers pudo estar físicamente preparado para afrontar dos semanas decisivas y de máxima exigencia. Su intervención fue fundamental para que superara lo que él mismo describió como “unas de mis semanas más duras de mi vida” antes de alzarse con el título. Este éxito demuestra, una vez más, la importancia de contar con un equipo médico de primer nivel como respaldo de los grandes campeones.

Una trayectoria ligada al tenis

El Dr. Ignacio Muñoz Criado es traumatólogo y Director Médico del Hospital IMSKE. Estudió Medicina en la Universidad de Valencia, realizando la residencia en el Hospital Universitario del Mar en Barcelona. En 1994 obtiene la especialidad de Traumatología. En 2015, obtiene la Tesis por la Universidad Católica de Valencia. Realiza, en 2015, el Executive Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias por ESADE, en la sede de Madrid. En julio de 2020, comienza su actividad como cirujano en IMSKE, donde es Director Médico, tras años gestionando el proyecto de construir un Hospital dedicado al aparato musculoesquelético, e implantando el primer hospital en España de esta categoría.

Tras una dilatada carrera, el Dr. Ignacio Muñoz ha colaborado con deportistas del más alto nivel: Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Roberto Bautista, Marat Safin, Dinara Safina, entre otros. Además, ha sido doctor del equipo de tenis de la Real Federación Española de Tenis, atendiendo los cuatro grand slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Además, forma parte del equipo de médicos del Valencia Basket. Ha sido miembro del equipo de traumatólogos de los Juegos Olímpicos del 1992, en Barcelona. Ha colaborado con el Dr. Cugat, con el Dr. Bertram Zarins y con el Dr. Richard Caspari, tres de los más reconocidos traumatólogos a nivel mundial. Su actividad como cirujano en el quirófano es mundialmente conocida. Su eficacia y búsqueda de la perfección hacen de él uno de los mejores traumatólogos.