La astronómica y millonaria cifra que ha ganado Carlos Alcaraz con tan sólo 22 años

Carlos Alcaraz sigue engrandando su leyenda. Tras su espectacular victoria en la final del US Open ante Sinner, el murciano, ya de nuevo número 1 del mundo, conquistaba su sexto Grand Slam pero además, se embolsaba 5 millones de dólares A sus 22 años, el tenista español va camino de superar todos los récords... deportivos y también económicos. A sus 22 años ha superado ya los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios ganados a lo largo de su carrera deportiva. Una cifra que a buen seguro, no dejará de crecer en los próximos años.

Récord de premios economómicos en el US Open

El US Open optó por incrementar en esta edición la bolsa en premios y otorgó esa cantidad al vencedor elevando considerablemente la cifra de 3,6 millones que fijó en 2024 -entonces ganó el italiano Jannik Sinner, el rival al que Alcaraz venció este domingo en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4-. Un incremento de premios del que se ha beneficiado Alcaraz.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 de la clasificación de la ATP y ganador ya de 23 títulos como profesional -debutó en este campo en 2020-, seis de ellos de Grand Slam, acumula 53.486.628 dólares. En 2025 son 15.631.652, según los datos hechos públicos por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Alcaraz sigue celebrando títulos / EFE

Supera a Sinner en ganancias

Alcaraz y Sinner están destinados a protagonizar el gran duelo de los próximos años, tal vez décadas. La rivalidad con Sinner, también en cuanto a ganancias, se decanta del lado de Alcaraz a pesar de que el de San Cándido es un año y diez meses mayor. Jannik, quien llevó 20 trofeos en el circuito a sus vitrinas incluyendo cuatro de categoría major, se embolsó hasta la fecha 48.779.987 dólares -11.535.053 esta temporada-.

Carlos, quien sale victorioso en el cara a cara con su gran rival en el circuito -10 victorias a 5 para el de El Palmar y un 5-2 en finales-, se instaló muy pronto en la súper élite del tenis mundial. Sus finanzas reflejan esa consolidación y, en la comparación con los tres más grandes de la historia de la raqueta, sale bien parado aunque, lógicamente, lejos de los números de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

Djokovic, el que más dinero ha ganado

El tenista con más ganancias por resultados es el serbio Novak Djokovic, aún en activo a sus 38 años. El de Belgrado acumula 190.194.053 dólares, con 4.660.133 desde el mes de enero.

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, ambos ya retirados, se embolsaron 134.946.100 y 130.594.339 en premios a lo largo de sus respectivas carreras.

Djokovic va por vigésimo tercera temporada en el circuito desde 2003, Nadal estuvo 24 de 2001 a 2024 y Federer 25 entre 1997 y 2021 mientras que Carlos Alcaraz lleva un lustro en él.