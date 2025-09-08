Copa Faulcombridge
Pedro Martínez encabeza un gran cartel en el CT Valencia
El valenciano defenderá el título de campeón de la Copa Faulcombridge que ya ha puesto a la venta las entradas
La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ya calienta motores. El torneo internacional de tenis que se disputará del 5 al 12 de octubre en el Club de Tenis Valencia ha puesto a la venta sus entradas, con la confirmación de algunos de los grandes protagonistas de esta edición: Pedro Martínez, Carlos Taberner o Albert Ramos, referentes del tenis español que se darán cita en Valencia para luchar por el título.
La competición se consolida así como una de las grandes citas deportivas y sociales de la ciudad, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de tenis de primer nivel en un entorno único.
Descuentos y ventajas para federados y colectivos
La organización ha reforzado este año su apuesta por acercar el torneo a los aficionados, con descuentos especiales del 10 % para jugadores federados y precios reducidos para grupos y entidades deportivas. Además, existen bonos de fin de semana y de torneo completo, pensados para los que no quieran perderse ni un día de competición.
Entradas disponibles online
Las localidades ya se pueden adquirir a través de la web oficial del torneo: entradas.copafbvalencia.com, con opciones tanto en grada general como en palco.
La Copa Faulcombridge cuenta con el apoyo de Marcos Automoción, Ambrosia, Devoteam, Lavidda, BDO, Improving, Monserrate, Benjo Sports, VIU, Neoperl, SAV, Tecnifibre, Lacoste, Vicente Gandía, Discema, Redondo Iglesias, Heineken, María José Dentista, Oakberry, Imske Ribera Salud, Caixa Popular, Dacsa, Urbanclean, JV Villaverde, Ribesalat, Elgordoyelflaco, Grupotec, RFET, FTCV, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia.
