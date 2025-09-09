Nueva baja importante para España en la Copa Davis

La Selección Española MAPFRE de Tenis que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025 que se disputará este fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella suma ya tres bajas notables. Y es que si primero fueron Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich quienes renunciaron a la cita por cansancio físico y mental, este martes se les ha sumado la baja de última hora de Marcel Granollers.

El barcelonés de 39 años, brillante campeón de dobles del US Open la semana pasada, arrastraba problemas físicos causados por un esguince en el tobillo que se hizo entrenando el primer día en Nueva York, y que se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido han aconsejado descartar su participación en la exigente eliminatoria de Copa Davis que España jugará en la pista de tierra del Club de Tenis Puente Romano.

Marcel Granollers, en el centro de la imagen, en el equipo español que jugó las finales de Davis en Málaga en 2024. / Jorge Zapata / EFE

Equipo con solo cuatro jugadores

Tras las bajas de última hora, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar, el valenciano Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés y Pablo Carreño.

El equipo ha llegado este martes a Marbella y ha tenido la primera toma de contacto con la pista por la tarde bajo las órdenes de David Ferrer y Marc López, que refuerza el equipo técnico en esta serie. Les acompaña en la funciones de sparring el balear de 19 años Izan Almazán.