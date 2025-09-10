David Ferrer: "Tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"

La Selección Española MAPFRE de Tenis completó su primera jornada de entrenamiento este martes en la pista central del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde este fin de semana jugará la segunda ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2025 contra Dinamarca.

Jaume Munar y Roberto Carballés fueron sido los primeros en saltar a pista, mientras que Pedro Martínez Portero y Pablo Carreño se ejercitaron a última hora de la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y su asistente técnico Marc López.

La valoración del capitán

"En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente", ha resumido David Ferrer tras concluir este primer día.

El capitán ha analizado también las bajas de última hora en el equipo: "Obviamente son bajas importantes, pero es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria adelante."

Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que estrena su mejor ranking personal (#37). "Está haciendo un grandísimo año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un Grand Slam. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para estar preparado para todo, tanto para el individual como para el dobles."

Ferrer ha apelado a la tierra y al público como factores que pueden ser claves: "Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar en casa siempre es mejor."

Agenda de la Copa Davis Marbella 2025

Miércoles, 10 de septiembre

10:00h Rueda de prensa previa Dinamarca (Sala de Conferencias)

11:30h Rueda de prensa previa España (Sala de Conferencias)

Jueves, 11 de septiembre

16:00h Entrenamiento puertas abiertas (Pista Central)

Viernes, 12 de septiembre

12:00h Sorteo + Ruedas de prensa (Ayto. Marbella)

(Por confirmar) Rueda de prensa Campeones 2000 (Hotel Alanda)

Sábado, 13 de septiembre

12:30h Inicio partidos

Homenaje Copa Davis 2000 (tras último partido)

Domingo, 14 de septiembre